Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
Сегодня в Липецке: вечер танго, чайная церемония и имеет ли право начальник звонить по ночам
Происшествия
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48 минут назад
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Из дома в переулке Балакирева выпала женщина
Она разбилась насмерть.
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