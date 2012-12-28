Из дома в переулке Балакирева выпала женщина

Она разбилась насмерть.

Сегодня около 11.30 из дома № 1 в переулке Балакирева выпала женщина. Она не выжила. На место ЧП приехала скорая. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что на место выехала оперативно-следственная группа. Личность женщины пока не установлена.