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Происшествия
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сегодня, 09:58
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В Липецке сгорела посудомоечная машина и еда
Также активно горят трава и мусор.
А ночью ранее четыре отделения с автолестницей выезжали к дому № 30 по улице 15 микрорайон. Там все обошлось забытой на плите сгоревшей пищей.
Всего за сутки в Липецкой области было зарегистрировано 19 пожаров, из которых девять касались горящего мусора и восемь — сухой травы.
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