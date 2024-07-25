В Липецке сгорела посудомоечная машина и еда

Также активно горят трава и мусор.



Ночью 25 июля пожарные выезжали к дому № 11/3 по улице Терешковой в Липецке из-за пожара в квартире — там сгорела посудомоечная машина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.А ночью ранее четыре отделения с автолестницей выезжали к дому № 30 по улице 15 микрорайон. Там все обошлось забытой на плите сгоревшей пищей.Всего за сутки в Липецкой области было зарегистрировано 19 пожаров, из которых девять касались горящего мусора и восемь — сухой травы.