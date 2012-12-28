Сегодня в Липецке: вечер танго, чайная церемония и имеет ли право начальник звонить по номам

Рассказываем всё самое главное про наступивший четверг.

Погода вновь не будет мучить липчан жарой, температура воздуха составит 25-27 градусов. Днём возможен кратковременный дождь.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Папина, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2ст1, 2ст2; Союзной, 3, 6; Юных Натуралистов, 14, 14а, 18а, 18б, ст18б; на проезде Сиреневом, 10. В это же время с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах Биологической, Гоголя, Мирной, Перова, Союзной, Урожайной, на проезде Потапова.









С 9:00 до 18:00 отключат свет на улицах 2-й Индустриальной, Жактовской, Московской, Ново-Весовой, Паровозной, Перова, Поселковой, Рудничной, Ударников, проспекте Победы, проезде Героя Советского Союза Потапова, в садоводчестве «Ударник».











Липецкая государственная филармония приглашает на великолепный концерт «Alma del Tango» (12+). В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса. 2) перед липчанами выступит оркестр Tango Orchestra Misterioso», который исполняет классические танго и милонги «золотого века танго», современное танго в стиле «tango nuevo», советские танго, а также собственные произведения в этом стиле.















В составе коллектива выступает Влада Захарова — чемпионка России по аргентинскому танго, которое она изучала в Аргентине у лучших мастеров. Она является организатором и участницей многочисленных танго-проектов, концертов и мастер-классов. Другой участник - Тимофей Борисов — чемпион России (2021) в категории современного и сценического танго.







Почувствовать все тонкости древнего ритуала сегодня можно в 18:00 в творческом пространстве «Door28» (ул. Октябрьская, 28).









До посёлка Дачный сегодня доберётся проект «Всей семьёй во двор» (0+). В 18:00 ди-джеи, ведущие, музыканты, артисты. Спортивные организаторы устроят праздник в посёлке для его жителей и гостей.











Звонки, письма и сообщения от руководства в нерабочее время — привычное дело для 61% липчан, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.





Лишь 5% опрошенных заявили, что не отвечают на звонки руководства вне рабочего времени. 273% делают это не каждый раз.





Реже всего позволяют себе пропускать звонки и сообщения начальства респонденты старше 45 лет и сотрудники с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.









Кроме того, возможно снижение параметров давления холодной воды в микрорайонах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, а также в центре Липецка, в районах Карьера, Манежа, Ниженки, НЛМК, Опытной станции, в посёлках 10-я шахта, Свободный Сокол.С 8:00 до 18:00 возможно отключение электроэнергии на срок до 3-х часов на улицах Абрикосовой, Адмирала Макарова, Бородинской. Брусничной, Брюллова, Еловой, Земляничной, Индустриальной, Карбышева, Кривенкова, Систюкова, Надежды, Новой, Папанина, Прокатной, Рязанской, Свиридова, Славянской, Сливовой, Ферросплавной, Черняховского, Шерстобитова, Шрссейной, в переулках Виноградном, Задонском, на проезде Каштановом, в садоводчестве «Сокол-2».Заторы вновь начали появляться в Липецке с раннего утра. Следить на ними удобнее в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях, которые подскажут, как объехать пробки и помогут выбрать оптимальный маршрут.В программе: Mariano Mores, «El Tango del Roxanne»; Eduardo Rovira, «A Evaisto Garriego»; Astor Piazzolla, «Invierno Porteno»; Julian Plaza, «Morena»; Augustin Bardi, «Gallo Ciego».Мастер чайных церемоний Валерий Белинской расскажет и покажет весь многогранный процесс - от выбора посуды до сочетания ароматов. Ведь чаепитие – это настоящее погружение в атмосферу умиротворения и гармонии.Чаще всего утверждали, что они всегда на связи снабженцы - 86%, экономисты - 75% и администраторы - 74%. Сложнее всего работодателю дозвониться в нерабочее время до дизайнеров и программистов.64% липчан являются сторонниками идеального порядка на рабочем столе, выяснили в SuperJob. 26% опрошенных хорошо работается в беспорядке. Среди мужчин чуть больше сторонников небольшого хаоса, чем среди женщин.Хаос на столах не мешает зарабатывать. У горожан с доходом от 100 тысяч рублей творческий беспорядок на рабочем месте встречается чаще, чем у граждан с доходом менее 50 тысяч рублей - (37% против 18% соответственно.По четвергам в кинотеатрах обновляется репертуар, знакомим вас с наиболее интересными новинками.Россия. 2023. Детектив. Ирина ГобозашвилиВлад Фокин — спортсмен по прыжкам в воду, переживающий карьерный кризис, получает неожиданное предложение. Ему предстоит втереться в доверие к группе клифф-дайверов, подозреваемых в череде ограблений. Но каким образом эта банда связана с бывшим лучшим другом главного героя, отношения с которым были разрушены шесть лет назад? Новые впечатления, жажда риска и экстремальные высоты поглотят Влада с головой. Удастся ли ему справиться с напряжением и «выйти сухим из воды»?Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычёв.США. 2024. Боевик. Режиссёр Азиз АкбарЛучшие агенты ФБР и полиция разыскивают серийного преступника, жестоко убившего 11 женщин. След удается взять только детективу Ортега, но после того, как пропадет его племянница, дело принимает еще более опасный поворот. Под подозрением находится каждый, кто ведет расследование.Мел Гибсон, Нора Зеетнер, Фифти Сенг.Южная Корея. 2024. Драма. Режиссёр Ким Дон МинМолодая женщина управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках, что вызывает явное недовольство у её домовладельца. который совсем не любит домашних животных... или делает вид?Ю Хэ Джин, Ли Хён У, Ким Со Хён.