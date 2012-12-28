Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Врезались в столб и обнаружили труп
Происшествия
Чаплыгинец поехал на мотоблоке искупаться в Становой Рясе и домой не вернулся
Происшествия
Мотоциклист врезался в фонарный столб после столкновения с «Мицубиси»
Происшествия
Липецкий технопарк превратили в свадебное агентство! Как тебе такое, Илон Маск?
Общество
Житель села Каликино утонул в реке Воронеж
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утопленников все больше, сбитый лось и скандал в Технопарке
Общество
Липецкая компания оштрафована более чем на 550 тысяч рублей за взятку
Происшествия
Автомобиль «Дэу Нексия» врезался в берёзу
Происшествия
В Липецкой области ожидается гроза
Общество
В Грязях женщина судилась с центром семейных развлечений из-за карточки за 50 рублей
Общество
Читать все
Врезались в столб и обнаружили труп
Происшествия
44-летняя липчанка выращивала коноплю на даче и в своей квартире
Происшествия
В Грязях женщина судилась с центром семейных развлечений из-за карточки за 50 рублей
Общество
В Липецкой области мать задолжала по алиментам на содержание сына больше двух миллионов рублей
Общество
«Третий пошел!» — Юрий Логинов сдал документы в облизбирком
Общество
Сегодня в Липецке: где перекроют движение, картины известного художника и вакансии, на которые никто не соглашается
Общество
В Липецкой области зарегистрировано 15 случаев бешенства животных
Общество
В районе Сырского рудника отключат холодную воду
Общество
Житель Ингушетии обворовал две автозаправочные станции в Липецкой области
Происшествия
В Липецке 15-летний подросток на скутере сбил 5-летнего мальчика
Происшествия
Читать все
Происшествия
1028
сегодня, 09:31
16

44-летняя липчанка выращивала коноплю на даче и в своей квартире

Только на приусадебном участке обнаружили 290 кустов конопли.

44-летняя липчанка выращивала коноплю на даче и в городской квартире.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, во время обследования квартиры женщины полицейские нашли 153 граммов марихуаны и 46 горшков с коноплёй. А при обыске дачи подозреваемой в Левобережном округе Липецка на приусадебном участке обнаружили ещё 290 произрастающих кустов наркосодержащего растения, а в доме – 314 граммов конопли.

Со слов женщины, она выращивала коноплю и изготавливала марихуану для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела по части второй статьи 228 УК РФ и части первой статьи 231 УК РФ. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 
наркотики
0
0
1
2
7

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вован
5 минут назад
Что вы пристали к женщине? Коноплей она лечила депрессию. Даже есть аптечная марихуана.
Ответить
Конопляный братело
10 минут назад
Он неё такая вонь когда она сохнет. Сохнет конопля и сохнут от неё мозги!
Ответить
БОМЖ
19 минут назад
Лучше бы синтетических барыг ловили...
Ответить
Зина
22 минуты назад
Очень красивые растения,а аромат то какой!Крепись подруга...
Ответить
Оля
23 минуты назад
В тюрьме её место
Ответить
Вячеслав Артур
23 минуты назад
Конопля не наркотик, что за идиотизм!
Ответить
Гиви
24 минуты назад
Интересно,а скрещивать можно,например с картохой или укропом???Продукт ведь иной получится,а свойства останутся тебе и всё легально!!!
Ответить
Дед
27 минут назад
Почему я не был знаком с этой дамой?!Давно пора разрешить данное растениеводство,одна польза только!!!
Ответить
Патриот
28 минут назад
Поколение Пепси оно такое..
Ответить
Алканавт
29 минут назад
Жалко девушку!Ботаника-целая наука!Натурпродукт-СИЛА!
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru