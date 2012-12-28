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Происшествия
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сегодня, 09:31
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44-летняя липчанка выращивала коноплю на даче и в своей квартире
Только на приусадебном участке обнаружили 290 кустов конопли.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, во время обследования квартиры женщины полицейские нашли 153 граммов марихуаны и 46 горшков с коноплёй. А при обыске дачи подозреваемой в Левобережном округе Липецка на приусадебном участке обнаружили ещё 290 произрастающих кустов наркосодержащего растения, а в доме – 314 граммов конопли.
Со слов женщины, она выращивала коноплю и изготавливала марихуану для личного употребления.
Возбуждены уголовные дела по части второй статьи 228 УК РФ и части первой статьи 231 УК РФ. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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