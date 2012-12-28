В Липецкой области снова сухо, днем до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона, существенных осадков не ожидается – кратковременный дождь может пройти лишь 25 июля.

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.По югу области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класса.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +10 до +12 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.День 24 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.