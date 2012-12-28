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Жительница Лебедяни присвоила дорогой сотовый телефон и банковскую карту несовершеннолетней липчанки
Происшествия
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42 минуты назад
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Бони и Клайд: 37-летний липчанин с 21-летней девушкой ограбили мужчину в подъезде
У 26-летнего липчанина парочка отняла цепочку с кулоном, наручные часы и сотовый телефон.
«По версии следствия, ранее судимый 37-летний липчанин нашел лежащие на земле сотовый телефон и банковскую карту и забрал их себе. Картой он расплачивался в одном из липецких баров, а на телефоне переустановил банковское мобильное приложение и получил доступ ко всем счетам его владельца. С них мужчина перевел себе более 126 тысяч рублей, которые потратил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Следствие также полагает, что вместе со своей 21-летней знакомой обвиняемый в подъезде многоэтажного дома напал на 26-летнего липчанина и отнял у него цепочку с кулоном, наручные часы и сотовый телефон, с помощью которого перевел на свой счет 11 тысяч рублей.
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