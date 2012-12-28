Липчанин украл электросамокат

Самокат стоимостью 49 тысяч рублей он продал за 10

В полицию обратился 47-летний липчанин с заявлением о краже у него электросамоката.– Потерпевший сообщил, что, катаясь на электросамокате в районе аллеи по улице Филипченко, остановился отдохнуть. В это время к нему подошел незнакомец. Разговорившись, мужчина поинтересовался у потерпевшего техническими характеристиками самоката, и, войдя в доверие, попросил прокатиться. Сделав несколько кругов, злоумышленник скрылся в расположенном неподалеку гаражном кооперативе. Сумма ущерба превысила 49 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска в ходе реализации оперативных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 32-летний житель областного центра. В содеянном злоумышленник признался полностью, сообщив, что электросамокат он продал неизвестному ему гражданину за 10 тысяч рублей, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.