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27 минут назад
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Липчанин украл электросамокат

Самокат стоимостью 49 тысяч рублей он продал за 10

В полицию обратился 47-летний липчанин с заявлением о краже у него электросамоката.

– Потерпевший сообщил, что, катаясь на электросамокате в районе аллеи по улице Филипченко, остановился отдохнуть. В это время к нему подошел незнакомец. Разговорившись, мужчина поинтересовался у потерпевшего техническими характеристиками самоката, и, войдя в доверие, попросил прокатиться. Сделав несколько кругов, злоумышленник скрылся в расположенном неподалеку гаражном кооперативе. Сумма ущерба превысила 49 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска в ходе реализации оперативных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 32-летний житель областного центра. В содеянном злоумышленник признался полностью, сообщив, что электросамокат он продал неизвестному ему гражданину за 10 тысяч рублей, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Викторм
18 минут назад
А почему не грабеж?
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веселый
8 минут назад
Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет.Видимо этот собственник самоката не понимал.
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