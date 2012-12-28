Портрет работника НЛМК Людмилы Щелкиной украсил городскую Доску почета

Портрет работника Новолипецкого металлургического комбината Людмилы Щелкиной разместили на обновленной Доске почета «Трудовая слава Липецка» в числе 15 лучших представителей разных профессий областного центра.

Людмила Петровна трудится на НЛМК 50 лет, большую часть в коксохимическом производстве. Работает машинистом котлов на участке установки сухого тушения и сортировки кокса. За годы работы освоила смежную специальность – слесаря-ремонтника коксохимического производства. В копилке ее почетных званий есть «Ветеран труда НЛМК» и «Заслуженный химик России».Людмила Щелкина участвует в совершенствовании технологических процессов, вносит рационализаторские предложения. Она активный наставник, обучила более половины коллектива операторов машинных котлов.- За 50 лет многое изменилось на производстве. Я помню, как внедрялись новые технологии и оборудование, и мы их осваивали. Развивается комбинат, вместе с ним развивались и мы. Приятно, когда твой вклад видят и вот так оценивают, - сказала Людмила Щелкина.Людмила Щелкина вместе с супругом вырастила четверых детей и сейчас воспитывает шестерых внуков. Она представитель династии металлургов, общий стаж ее семьи насчитывает более 170 лет. В свободное время участвует в поэтических конкурсах и пишет стихи, последнее произведение она посвятила НЛМК.