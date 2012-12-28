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НЛМК Live
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37 минут назад
Портрет работника НЛМК Людмилы Щелкиной украсил городскую Доску почета
Портрет работника Новолипецкого металлургического комбината Людмилы Щелкиной разместили на обновленной Доске почета «Трудовая слава Липецка» в числе 15 лучших представителей разных профессий областного центра.
Людмила Щелкина участвует в совершенствовании технологических процессов, вносит рационализаторские предложения. Она активный наставник, обучила более половины коллектива операторов машинных котлов.
- За 50 лет многое изменилось на производстве. Я помню, как внедрялись новые технологии и оборудование, и мы их осваивали. Развивается комбинат, вместе с ним развивались и мы. Приятно, когда твой вклад видят и вот так оценивают, - сказала Людмила Щелкина.
Людмила Щелкина вместе с супругом вырастила четверых детей и сейчас воспитывает шестерых внуков. Она представитель династии металлургов, общий стаж ее семьи насчитывает более 170 лет. В свободное время участвует в поэтических конкурсах и пишет стихи, последнее произведение она посвятила НЛМК.
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