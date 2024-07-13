В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
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Общество
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59 минут назад
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Сегодня в Липецке: где перекроют движение, многие липчане предпочитают тыкать начальству
Рассказываем всё самое главное про первый день новой рабочей недели.
Сегодня пекла не будет, воздух прогреется до умеренных 26-28 градусов. Осадки маловероятны.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ закрутят вентили с холодной водой на улицах Архангельской, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10а, 20б, 16, 20, 18, 22, 24, 26; Астраханской, 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 15 стр. 1, 19, 19а, 15, 15а, 21, 23, 13, 17; Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61в, 53, 78, 80, 81, 83; Индустриальной, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 1, 19, 21, 21а, 23, 25, 35, 42, 53; Киевской, 1, 34, 36, 41; Котовского, 14; Механизаторов, 3в, 9, 10, 10а, 10 стр. 2, 11, 13, 13а, 13в, 14, 16, стр. 16, 15, 17б, 17,17в, 18 стр. 1, 19, 19а, 19б, 19 вл. 2, 19 вл. 1, 20; Силикатной, 2, 18, 19, 19а, 20; на проспекте Победы, 23, 47а, 51а, 51/2, 51/3, 51, 55, 57, 61; в переулке Вишнёвом, 1а.
Отключение света
С 9:00 до 18:00 пропадёт электроэнергия на улицах Известковой, К. Цеткин, Московской, Перова, Ф. Энгельса, проспектах 60-летия СССР, Победы, проезде Героя Советского Союза Е. Потапова.
Пробки
В понедельник липчане возвращаются на свои рабочие места, а пробки – на наши дороги. Следить за ними можно через «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. По крайней мере, будете знать. Где заторы мощнее всего.
По Коммунальной закроют движение
Неудобств сегодня добавит и закрытие для автомобильного движения улицы Коммунальной.
Как сообщают в мэрии Липецка. Причиной станут ремонтные работы в районе дома №14, а восстановят возможность проехать только после их окончания. Водителей просят заранее продумать альтернативные маршруты.
Игральные кости и батюшка
Соединить азарт и проповедь решили попытаться в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). В 18:00 липчан приглашают в игротеку – испытать удачу в настольных играх (12+).
Но выяснилось, в этот вечер придётся не только бросать кубики, делать ходы и двигать фишки. На встречу придёт православный священник отец Леонид и поведёт с собравшимися беседу. Скрепы, они ведь и в игровом доме скрепы.
Отец Леонид. Фото vk.com Возьмёт ли сам священник в руки бесовские игральные кости, не сообщается
Бабушки-йожки
Оригинальное мероприятие задумали в и городской библиотеке имени И.А. Бунина (Студенческий городок, 11а). В 11:00 здесь состоится занятие по йоге и дыхательной гимнастике (16+).
Фото vk.com/biblioteka_bunina
А у нас во дворе
Мероприятия из цикла «Выходи во двор» в Липецке продолжаются. Сегодня ведущие, ди-джеи и артисты наведаются во двор на улице Меркулова, 11 и устроят там праздник (0+).
Подарков от работодателей не жди
Лишь 10% работодателей в Липецке дарят подарки сотрудникам при их трудоустройстве, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.
Мы все культурные люди. Ну, почти…
Липчане в ответ сполна платят начальству. SuperJob удалось узнать, что уже каждый четвёртый местные работник обращается к своему начальству на «ты».
Начальственная культура тоже на соответствующем уровне. Уважительно на «вы» с подчинёнными разговаривает только треть руководства. А две трети – в стиле: «Чего уставился, Вася, хватай лопату, солнце ещё высоко»…
Дорогие липчане! Нам пока неясно, что день грядущий нам готовит, но новости обязательно будут. Жителям нашего региона следить за событиями просто: достаточно лишь время от времени заходить на GOROD48, чтобы быть в курсе всех основных новостей. Не случайно, сайт давно называют электронным именем Липецка. Ждём вас на наших страницах снова и снова.
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