Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Экс-главреда «Заветов Ильича» оштрафовали на 250 000 рублей за поездки в Крым, Санкт-Петербург и Краснодар
Ельчанин предложил инспектору ДПС 50 000 рублей и теперь заплатит за это штраф в 100 000 рублей
Общество
307
43 минуты назад
1
Пострадавшим из-за аварии на водозаборе пересчитают плату
У липчан из кранов потекла темная вода.
«Звонили в РВК дежурные не знают причину такой воды и она уже почти 1,5 часа не прекращается. Говорят, подождите, но кто сейчас будет сливать воду? Потом не расплатиться за воду. Помогите! Вот такая вода течет на Сырском Руднике в частном секторе. Отключений не было. Газовые котлы и стиралка — это чудо вряд ли перенесут. Кому потом писать и жаловаться», — написала Елена Кожевникова.
«Сейчас такая вода течёт из кранов по улице Жактовская», — добавил Алексей Некрасов.
«Вот такая, вода течёт из кранов на Сырском Руднике, улица Юрия Смирнова. Подвоз воды не организован. Вроде есть вода в кране, но ощущение, что она из канализации напрямую течёт. Почему РВК продолжает подачу такой воды?! И какие последствия ожидать? Холеру? Дежурный РВК не отвечает», — крик о помощи от Людмилы Домниковой.
«Вода, подаваемый с источника водоснабжения, соответствует всем необходимым требованиям и нормам. Повышенная мутность воды связана с промывкой сетей из-за перебоя ее поставки, который произошел в ночь на 18 июля в связи с нештатной ситуацией на водозаборе. На полную промывку сетей необходимо время, поэтому РВК-Липецк призывает жителей не пользоваться техникой до полного осветления воды. Для комфорта горожан водоканалом организован подвоз воды на улицах Смирнова, 56 и Жактовская, 35. В квитанциях за июль для жителей района, пострадавших от нештатной ситуации на водозаборе, будет отражено снижение размера платы за повышенную мутность по всем жилым помещениям, независимо от показаний приборов учета воды. Также в квитанциях за июль будет произведено снижение размера платы в связи с перерывом подачи воды, а также с пониженными параметрами давления в сетях водоснабжения», — пояснили в пресс-службе «РВК-Липецк».
1
0
1
0
2
Комментарии (1)