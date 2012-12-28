Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Происшествия
Суд обязал владельца убрать с берега реки домик, забор и беседку
Общество
Ремонт трамвайных путей внесет еще ряд ограничений движения транспорта
Общество
Первый отечественный гибридный автомобиль начали собирать в Липецкой области
Общество
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Общество
Из нехорошей квартиры в Липецке вывезли семь «КамАЗов» мусора
Общество
«Ради ваших улыбок и смеха хочется жить, хочется трудиться»
Общество
На липецких дорогах появилась пыльная пена
Общество
Сегодня в Липецке: опять гроза, фестиваль «Липецкое городище» и «Цветочный реверанс»
Общество
Рыбак два дня провёл в перевернувшейся машине: мужчина в реанимации
Происшествия
Читать все
«Он назвал меня алкашкой, а моего парня — наркоманом!»
Происшествия
5 августа — открытие охоты на пернатую дичь
Общество
Искусственный интеллект поможет липецким врачам распознать 37 болезней
Здоровье
На заехавшего на «Ниве» в реку Дон водителя составили протокол
Происшествия
Экс-главреда «Заветов Ильича» оштрафовали на 250 000 рублей за поездки в Крым, Санкт-Петербург и Краснодар
Происшествия
Ельчанин предложил инспектору ДПС 50 000 рублей и теперь заплатит за это штраф в 100 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области проверяют сообщения о минировании судов
Происшествия
68-летнего липчанина мошенники обманули на 927 тысяч рублей
Происшествия
Накануне Дня металлурга сотрудникам НЛМК вручили награды
НЛМК Live
Пострадавшим из-за аварии на водозаборе пересчитают плату
Общество
Читать все
Общество
307
43 минуты назад
1

Пострадавшим из-за аварии на водозаборе пересчитают плату

У липчан из кранов потекла темная вода.

После того, как энергетики отчитались о  завершении ремонтных работ на водозаборе, расположенном в районе Сырского Рудника, липчане начали жаловаться на то, что у них из кранов потекла темная вода.

«Звонили в РВК дежурные не знают причину такой воды и она уже почти 1,5 часа не прекращается. Говорят, подождите, но кто сейчас будет сливать воду? Потом не расплатиться за воду. Помогите! Вот такая вода течет на Сырском Руднике в частном секторе. Отключений не было. Газовые котлы и стиралка — это чудо вряд ли перенесут. Кому потом писать и жаловаться», — написала Елена Кожевникова.

«Сейчас такая вода течёт из кранов по улице Жактовская», — добавил Алексей Некрасов.



«Вот такая, вода течёт из кранов на Сырском Руднике, улица Юрия Смирнова. Подвоз воды не организован. Вроде есть вода в кране, но ощущение, что она из канализации напрямую течёт. Почему РВК продолжает подачу такой воды?! И какие последствия ожидать? Холеру? Дежурный РВК не отвечает», — крик о помощи от Людмилы Домниковой.



«Вода, подаваемый с источника водоснабжения, соответствует всем необходимым требованиям и нормам. Повышенная мутность воды связана с промывкой сетей из-за перебоя ее поставки, который произошел в ночь на 18 июля в связи с нештатной ситуацией на водозаборе. На полную промывку сетей необходимо время, поэтому РВК-Липецк призывает жителей не пользоваться техникой до полного осветления воды. Для комфорта горожан водоканалом организован подвоз воды на улицах Смирнова, 56 и Жактовская, 35. В квитанциях за июль для жителей района, пострадавших от нештатной ситуации на водозаборе, будет отражено снижение размера платы за повышенную мутность по всем жилым помещениям, независимо от показаний приборов учета воды. Также в квитанциях за июль будет произведено снижение размера платы в связи с перерывом подачи воды, а также с пониженными параметрами давления в сетях водоснабжения», — пояснили в пресс-службе «РВК-Липецк».
вода
водозабор
1
0
1
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пишут
10 минут назад
"на промывку сетей". А каким образом эта промывка будет осуществляться ?!?! Просто РВК ждет, когда жители через свои краны ( и СВОИ счетчики воды) пропустят всю эту муть. Вот и вся "промывка" !!!
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru