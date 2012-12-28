В Липецкой области двадцать первый утонувший

Мужчина переплывал реку Дон в Данкове

Сегодня на пост спасателей Данкова в 16.20 поступило сообщение об утонувшем мужчине в районе пляжа на улице Ватутина в Данкове.Мужчина пытался переплыть реку Дон.В 19. 25 водолазы обнаружили тело, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области. Погибшему 39 лет. По предварительной информации он находился в нетрезвом состоянии.Он стал 21-м утонувшим в этом году.В прошлом году к 16 июля утонули два человека, к 16 июля 2022 года — девять. В 2021 году к этой дате утонули 19 человек.