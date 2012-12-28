Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
Происшествия
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31 минуту назад
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В Липецкой области двадцать первый утонувший
Мужчина переплывал реку Дон в Данкове
Мужчина пытался переплыть реку Дон.
В 19. 25 водолазы обнаружили тело, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области. Погибшему 39 лет. По предварительной информации он находился в нетрезвом состоянии.
Он стал 21-м утонувшим в этом году.
В прошлом году к 16 июля утонули два человека, к 16 июля 2022 года — девять. В 2021 году к этой дате утонули 19 человек.
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