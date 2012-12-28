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31 минуту назад
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В Липецкой области двадцать первый утонувший

Мужчина переплывал реку Дон в Данкове

Сегодня на пост спасателей Данкова в 16.20 поступило сообщение об утонувшем мужчине в районе пляжа на улице Ватутина в Данкове.

Мужчина пытался переплыть реку Дон.

В 19. 25 водолазы обнаружили тело, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области. Погибшему 39 лет. По предварительной информации он находился в нетрезвом состоянии. 

Он стал 21-м утонувшим в этом году.

В прошлом году к 16 июля утонули два человека, к 16 июля 2022 года — девять. В 2021 году к этой дате утонули 19 человек. 



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Комментарии (1)

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Лиза
19 минут назад
А впреди день металлурга, так что 22-ой и 23-ий не заставят себя долго ждать...
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