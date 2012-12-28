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Общество
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сегодня, 12:56
Служба аварийных комиссаров незаконно использовала изображение двуглавого орла
Но компания отделалась устным замечанием.
«Общество обжаловало постановление в арбитражный суд, который признал действия организации законными и отменил штраф. Липецкое УФАС России подало апелляционную жалобу на решение суда. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами антимонопольного управления и признал незаконным использование изображения двуглавого орла, схожего с эмблемой органов внутренних дел Российской Федерации, и приставки «Рос-» в рекламе услуг коммерческой организации», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС.
Вместе с тем, исходя из обстоятельств конкретного дела, суд признал нарушение малозначительным и освободил организацию от административной ответственности, ограничившись устным замечанием нарушителю.
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