Служба аварийных комиссаров незаконно использовала изображение двуглавого орла

Но компания отделалась устным замечанием.

Апелляционный суд поддержал выводы Липецкого УФАС России, ранее оштрафовавшего ООО «Единая служба автосервисов» за использование в рекламе «Росаварком» символики, стилистически схожей с символикой органов внутренних дел России. Дело в том, что в рекламе запрещено использовать изображения, схожие с символами органов государственной власти.«Общество обжаловало постановление в арбитражный суд, который признал действия организации законными и отменил штраф. Липецкое УФАС России подало апелляционную жалобу на решение суда. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами антимонопольного управления и признал незаконным использование изображения двуглавого орла, схожего с эмблемой органов внутренних дел Российской Федерации, и приставки «Рос-» в рекламе услуг коммерческой организации», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС.Вместе с тем, исходя из обстоятельств конкретного дела, суд признал нарушение малозначительным и освободил организацию от административной ответственности, ограничившись устным замечанием нарушителю.