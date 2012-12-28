Поход за Кубком России «Металлург» начнёт с игры против «Зенита»

Правда, в вероятность приезда в Липецк топ-клуба сейчас верится с трудом.

Любопытное противостояние может возникнуть, если «Металлург» преодолеет первый барьер в Кубке. Тогда есть шанс встретится со столичным «Композитом», который во 2-м раунде примет победителя пары СШ «Ленинградец» (Ленинградская область - «Динамо» (Санкт-Петербург). Сегодня стало известно о переходе в «Композит» одного из любимчиков липецких болельщиков Максима Елеева, а чуть раньше туда отправился ещё один экс-«сталевар» хавбек Даниил Тюменцев.











Максим Елеев недолго оставался без команды



Но сейчас в вероятность такого развития верится с трудом. Кубок России разделили на две части: отдельную для элиты – «Путь РПЛ» и для всех остальных – «Путь регионов». Чтобы встретится с топ-клубом провинциальное команде сначала требуется пройти 6 раундов отбора.











Трибуна болельщиков ЦСКА 26 октября 2021 года в Липецке

