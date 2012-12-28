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сегодня, 20:27
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Поход за Кубком России «Металлург» начнёт с игры против «Зенита»

Правда, в вероятность приезда в Липецк топ-клуба сейчас верится с трудом.

Липецкие футболисты сегодня узнали своего соперника по первому матчу на Кубок России. Во 2-м раунде Пути регионов «сталевары» в среду, 21 августа, примут на своём поле «Зенит» из Пензы.

«Зенитчики» выступают в подгруппе «Б» второй лиги и пока не блещут результатами. Сейчас они занимают лишь 10-е место среди 15 команд группы №3, объединяющей в основном клубы центральной России. На счету «зенитчиков» 4 победы, 4 ничьих 6 поражений при разнице мячей – 16-18.

Тренирует команду 48-летний Дмитрий Пилипко, а единственным более или менее именитым игроком является 36-летний вратарь Алексей Балаган, в своё время выступавший в волгоградском «Роторе» и тамбовском «Спартаке».

Болельщики Пезны знавали более сложные времена. В 2018 г. в год 100-летия местного футбола «Зенит» из-за финансовых трудностей добровольно отказался от профессионального статуса и до 2021 года выступал среди любителей.

Любопытное противостояние может возникнуть, если «Металлург» преодолеет первый барьер в Кубке. Тогда есть шанс встретится со столичным «Композитом», который во 2-м раунде примет победителя пары СШ «Ленинградец» (Ленинградская область - «Динамо» (Санкт-Петербург). Сегодня стало известно о переходе в «Композит» одного из любимчиков липецких болельщиков Максима Елеева, а чуть раньше туда отправился ещё один экс-«сталевар» хавбек Даниил Тюменцев.

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Максим Елеев недолго оставался без команды

Мечта любого болельщика с периферии – чтобы его команда прошла далеко в Кубке, в идеале – привезла в родной город команду Премьер-Лиги. Последний раз с «Металлургом» такое случалось в 2021 году, когда в Липецке гостил ЦСКА (армейцы победили – 2:0).

Но сейчас в вероятность такого развития верится с трудом. Кубок России разделили на две части: отдельную для элиты – «Путь РПЛ» и для всех остальных – «Путь регионов». Чтобы встретится с топ-клубом провинциальное команде сначала требуется пройти 6 раундов отбора.

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Трибуна болельщиков ЦСКА 26 октября 2021 года в Липецке

Всего в Кубке России выступят 107 команд, в том числе 13 любительских и 3 из Медиалиги: Broke Boys сыграют с обнинским «Квантом», 2Drots — со «столичным Строгино», «Амкал» - с «Коломной».
Футбол
Кубок России
«Металлург»
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Алкан с ЛТЗ
сегодня, 21:28
Какой поход? За каким кубком? Бедолаги...
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петя .
сегодня, 21:25
Зенит то не настоящий.а зачем болеьщиков драконить .
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Старый фанат
59 минут назад
Настоящий Зенит закончился в начале 2000х
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СБГ Пенза
сегодня, 21:24
Вперед Зенит! Вперед за Пензу!
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