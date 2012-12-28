Доступная среда в липецком подъезде появилась после вмешательства уполномоченного по правам ребёнка
Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
В России
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15 минут назад
Грузовик кузбасской обогатительной фабрики раздавил охранницу
По факту смертельного наезда возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности), рассказали изданию в Следственном комитете
О том, что кто-то стал фигурантом дела, не сообщается. Следователи пока опросили свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз.
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