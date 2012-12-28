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В России
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8 минут назад
Беспилотный трамвай в Москве с пассажирами запустят в сентябре
"По нашему плану в сентябре этот беспилотный трамвай, на котором сейчас 90% операций делается в автоматическом режиме через нейронные сети, будет уже ходить с пассажирами. А в конце 2025 года он уже сможет выходить на дороги Москвы в автоматическом режиме", - сказал он журналистам в субботу.
Ликсутов добавил, что в трамвае будет присутствовать стажер-машинист, чтобы контролировать работу. По словам заммэра, беспилотный трамвай прошел уже около 400 км. "Ни одного ДТП, ни сбоя не было зафиксировано", - подчеркнул он.
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