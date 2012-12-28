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В России
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47 минут назад
В Ростовской области ликвидирован пожар на нефтебазе
"По состоянию на 10:19 [мск] пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава Цимлянского района Елена Ночевкина в своем Telegram-канале уточнила, что жилые дома не повреждены огнем.
Нефтебаза загорелась около 04:00 мск из-за атаки беспилотника, сообщал губернатор Ростовской области. К 08:00 мск площадь пожара составила 200 кв. м, пожару был присвоен третий ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействованы 49 человек и 14 единиц техники. Также для тушения пожара площадью 200 кв.м. прибыл пожарный поезд.
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