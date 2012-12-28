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32 минуты назад
1

Липчанка стала жертвой мошенничества при покупке досок через Интернет

Девушка перечислила неизвестным 75 тысяч рублей

Как рассказали в полиции, 25-летняя жительница Грязинского района занималась строительством дома и ей требовались пиломатериалы. Девушка искала подходящие варианты по стоимости в Интернете. В Сети ей попалась реклама компании, которая предлагала услугу по поставке нужных материалов.

—Перейдя на её сайт, девушка ознакомилась с предложенным каталогом, после чего с ней по телефону связался генеральный директор компании. Гражданку не насторожило, что помочь выбрать доски для строительства ей вызвался начальник организации. Они продолжили разговор в мессенджере, где ей сказали об обязательном условии для одобрения заказа - переводе полной предоплаты в размере 75 тысяч рублей. Ей отправили фальшивый договор купли-продажи, чтобы якобы доказать свою честность. Также девушке обещали доставить пиломатериалы в течение двух недель. На этом этапе у потерпевшей не возникло сомнений в честности сделки, и она перечислила «гендиректору» необходимую сумму. После того, как срок доставки истёк, жительница Грязинского района пыталась связаться с продавцом, но все её обращения остались без ответа, — рассказали в УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Сначала новые
кит
12 минут назад
Вольготно сейчас интернет-мошенникам ,никто их не ищет !А должны,ведь это преступление !
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