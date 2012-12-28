Выходные в Липецке: поёт «автор без статуса», липчан научат играть в крокет и покажут сериал на свежем воздухе
Поисковики ищут родственников столяра передвижной авиационной мастерской, чтобы вручить его медаль «За боевые заслуги»
Происшествия
87
32 минуты назад
1
Липчанка стала жертвой мошенничества при покупке досок через Интернет
Девушка перечислила неизвестным 75 тысяч рублей
—Перейдя на её сайт, девушка ознакомилась с предложенным каталогом, после чего с ней по телефону связался генеральный директор компании. Гражданку не насторожило, что помочь выбрать доски для строительства ей вызвался начальник организации. Они продолжили разговор в мессенджере, где ей сказали об обязательном условии для одобрения заказа - переводе полной предоплаты в размере 75 тысяч рублей. Ей отправили фальшивый договор купли-продажи, чтобы якобы доказать свою честность. Также девушке обещали доставить пиломатериалы в течение двух недель. На этом этапе у потерпевшей не возникло сомнений в честности сделки, и она перечислила «гендиректору» необходимую сумму. После того, как срок доставки истёк, жительница Грязинского района пыталась связаться с продавцом, но все её обращения остались без ответа, — рассказали в УМВД России по Липецкой области.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)