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Общество
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сегодня, 10:15
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Самка Эмка ещё не нагулялась
Предположительно, она вчера вечером была замечена в поле у сёл Пады и Троицкое.
Страус гулял в поле в районе сёл Пады и Троицкое Липецкого округа.
— Фото и видео я не успел сделать, страус по полю походил и ушёл в посадки напротив курятника в Троицком, — рассказал GOROD48 Алексей.
Напомним, два годовалых страуса сбежали с частного подворья в селе Крутые Хутора вечером 3 июля. Вечером 10 июля одного страуса — самца по кличке Эма поймали в районе села Новодмитриевка. А вот самка по кличке Эмка до сих пор гуляет на воле.
Как сообщил GOROD48 охотинспектор по Липецкому округу Дмитрий Селиванов, в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области и на номер «112» сообщений о возможном местонахождении самки страуса Эмки пока не поступало.
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