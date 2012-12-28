Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
17-летний подросток спас из воды девочку, но сам утонул
Происшествия
Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Общество
Автомобиль Госавтоинспекции попал в ДТП на улице Циолковского
Происшествия
В раскоп энергетиков упал мальчик
Общество
Налоговик обвиняется в содействии черным банкирам
Происшествия
Более чем на шести десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: утонул, спасая, авария с автомобилем ГАИ и программа Дня города
Общество
На вонь теперь жалуются жители села Ярлуково
Общество
Подрядчик из Мордовии снизил стартовой цену торгов на обследование 100-летнего тоннеля в Липецке на 60%!
Общество
За 10 дней июля в Липецкой области родился 201 малыш, в том числе три двойни
Общество
Читать все
Статистика: рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться
Экономика
Под окнами мэрии Липецка водители уничтожили часть газона
Общество
Более чем на шести десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Самка Эмка ещё не нагулялась
Общество
Сегодня в Липецке: старинные костюмы, частный сектор без воды и что главное в работе, кроме зарплаты
Общество
Липецкая вечЁрка: утонул, спасая, авария с автомобилем ГАИ и программа Дня города
Общество
44-летняя иностранка отправится под суд за поножовщину в подвале
Происшествия
«Киа» перевернулась на сельской дороге: пострадала женщина-водитель
Происшествия
НЛМК подарил студентам ЛГТУ граффити «Металлург будущего»
НЛМК Live
В селе Черепянь Лебедянского района горели сразу два дома
Происшествия
Читать все
Общество
627
сегодня, 10:15
8

Самка Эмка ещё не нагулялась

Предположительно, она вчера вечером была замечена в поле у сёл Пады и Троицкое.

В редакцию GOROD48 продолжают поступать сообщения от тех, кто видел в Липецком округе гуляющего страуса. Так, по словам Алексея Щедрина, 11 июля примерно в 19:30 он видел страуса недалеко от базы отдыха «Алые паруса».

Страус гулял в поле в районе сёл Пады и Троицкое Липецкого округа.

— Фото и видео я не успел сделать, страус по полю походил и ушёл в посадки напротив курятника в Троицком, — рассказал GOROD48 Алексей.

Напомним, два годовалых страуса сбежали с частного подворья в селе Крутые Хутора вечером 3 июля. Вечером 10 июля одного страуса — самца по кличке Эма поймали в районе села Новодмитриевка. А вот самка по кличке Эмка до сих пор гуляет на воле.

Как сообщил GOROD48 охотинспектор по Липецкому округу Дмитрий Селиванов, в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области и на номер «112» сообщений о возможном местонахождении самки страуса Эмки пока не поступало.
страус
1
0
0
0
5

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
13 минут назад
Не загуляла, а сбежала от не радивых хозяев, в зоопарк ее лучше отдайте, не мучайте, птицу.
Ответить
Не эксперт
13 минут назад
Серьёзно? Лучше ямы в оставшихся дворах начинайте латать
Ответить
не-а чё
37 минут назад
Инстасамка прям.
Ответить
Гостья1
48 минут назад
На волю выбралась красавица!Погулять по просторам решила,порезвиться вдоволь! Семья семьёй,а погулять хочется!
Ответить
Хорошие новости
55 минут назад
Птичка жива!
Ответить
вот
57 минут назад
точно иголка в стоге сена. охотники опасаются ? ведь и нокаутировать может легко.
Ответить
Dim
59 минут назад
А что страусы едят, кто знает?
Ответить
там на фото
52 минуты назад
растут прекрасные помидоры. ну и зазевавшийся любопытствующий сгодится
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru