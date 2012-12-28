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Происшествия
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47 минут назад
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23-летний липчанин попался на краже магнитолы
Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Речь идёт о событиях, произошедших ночью 30 мая этого года в районе дома №5 по улице Свиридова. По данным следствия, пьяный молодой человек увидел приоткрытую заднюю дверь припаркованного автомобиля «Лада Приора» и вырвал установленную на передней панели салона магнитолу, после чего скрылся.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, хозяину машины был причинён ущерб в 5190 рублей. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.
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