23-летний липчанин попался на краже магнитолы

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в краже магнитолы.Речь идёт о событиях, произошедших ночью 30 мая этого года в районе дома №5 по улице Свиридова. По данным следствия, пьяный молодой человек увидел приоткрытую заднюю дверь припаркованного автомобиля «Лада Приора» и вырвал установленную на передней панели салона магнитолу, после чего скрылся.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, хозяину машины был причинён ущерб в 5190 рублей. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.