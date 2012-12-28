Владелец вскрытой в военном городке машины не обратился в полицию

Но проверка всё равно организована.

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По соцсетям расходится видеозапись, сделанная камерой наблюдения 7 июля в 7:54 утра у подъезда дома №5/2 по улице Космонавтов.В комментариях к видео говорится, что молодой человек вскрыл машину. Причём было две попытки: сначала злоумышленника спугнула сигнализация, но вскоре он вернулся.— В полицию не поступало заявление от владельца автомобиля. Видео, опубликованное в сети Интернет, будет изучено полицейскими. В территориальном отделе полиции организовано проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.