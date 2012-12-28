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Происшествия
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сегодня, 15:06
Владелец вскрытой в военном городке машины не обратился в полицию
Но проверка всё равно организована.
В комментариях к видео говорится, что молодой человек вскрыл машину. Причём было две попытки: сначала злоумышленника спугнула сигнализация, но вскоре он вернулся.
— В полицию не поступало заявление от владельца автомобиля. Видео, опубликованное в сети Интернет, будет изучено полицейскими. В территориальном отделе полиции организовано проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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