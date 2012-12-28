Липчанина будут судить по обвинению в смертельном избиении собутыльника деревянным черенком от метлы

Всего потерпевшему было нанесено не менее 60 ударов.

Липчанина будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (по части четвёртой статьи 111 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по данным следствия, летом 2023 года двое мужчин выпивали в гаражном кооперативе и поссорились. В результате один нанёс другому не мене 60 ударов руками, ногами и деревянным черенком от метлы по голове и туловищу.Потерпевший скончался на месте происшествия.В ходе следствия его собутыльник вину не признал и выдвинул несколько версий о своей непричастности. Но следствие их опровергло, и теперь, если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.