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Липчанина будут судить по обвинению в смертельном избиении собутыльника деревянным черенком от метлы
Происшествия
48
11 минут назад
Липчанина будут судить по обвинению в смертельном избиении собутыльника деревянным черенком от метлы
Всего потерпевшему было нанесено не менее 60 ударов.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по данным следствия, летом 2023 года двое мужчин выпивали в гаражном кооперативе и поссорились. В результате один нанёс другому не мене 60 ударов руками, ногами и деревянным черенком от метлы по голове и туловищу.
Потерпевший скончался на месте происшествия.
В ходе следствия его собутыльник вину не признал и выдвинул несколько версий о своей непричастности. Но следствие их опровергло, и теперь, если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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