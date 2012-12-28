Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На 17-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
Общество
Сегодня в Липецке: лайфхак, как добиться прибавки к зарплате, растёт спрос на специалистов по воинскому учёту
Общество
88-летнего старика ограбили на лавочке у подъезда
Происшествия
Липецкая вечЁрка: приговор игорной мафии, соперники губернатора и страусы в бегах
Общество
В Липецкой области гроза прогремит местами, жара останется повсеместно
Погода в Липецке
В Ельце спасли катавшихся на сапе девочек – их унесло течением
Происшествия
19-летняя девушка за рулём «МАЗа» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими
Происшествия
В Липецке появится выходная регистрация браков
Общество
На улице Ударников ночью сгорел склад
Происшествия
Читать все
19-летняя девушка за рулём «МАЗа» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими
Происшествия
Фронтовики присоединились к спасению розового сквера
Общество
34-летний отец четверых детей обвиняется в пяти эпизодах мошенничества
Происшествия
Липчане шлют видео текущей из сетей воды
Общество
Ссора из-за громкого телевизора закончилась поножовщиной
Происшествия
Утекшая два года назад база данных ЕДС вновь всплыла в «Телеграме»
Общество
Жительница посёлка Лев Толстой перевела мошенникам 625 тысяч рублей
Происшествия
Траты липчан на общепит выросли почти на 15%
Экономика
На НЛМК определили лучших осмотрщиков-ремонтников вагонов
НЛМК Live
В Липецкой области кратковременные дожди и до +32
Погода в Липецке
Читать все
В России
71
сегодня, 16:01

Госдума приняла закон о введении туристического налога с 2025 года

Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию определенных категорий граждан, в том числе участников спецоперации.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении туристического налога с 2025 года, - передает "Интерфакс".

Поправка была внесена правительством в системный налоговый законопроект.

Предполагается, что налог будет вводиться в действие и прекращать действовать в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) - законами субъектов РФ.

Объектом налогообложения признается оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании, расположенных на территории муниципального образования (а также на территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, федеральной территории "Сириус") и включенных в реестр классифицированных средств размещения. Плательщиками налога будут организации и физлица, оказывающие такие услуги.

Налоговая база определяется как стоимость услуги без учета сумм налога и НДС. Налог не будет взиматься при оказании услуги ряду категорий граждан, среди которых, в частности, герои Советского Союза и Российской Федерации, герои труда, участники и инвалиды ВОВ, участники специальной военной операции; ветераны и инвалиды боевых действий и другие. Налоговые ставки устанавливается в размерах, не превышающих в 2025 году 1%, в 2026 году - 2%, в 2027 году - 3%, в 2028 году - 4%, начиная с 2029 года - 5% от налоговой базы. "Налоговые ставки могут быть дифференцированы с учетом сезонности и (или) категории средства размещения", - говорится в поправках. Налоговым периодом по налогу признается квартал.

"Это предельная ставка, муниципалитеты, исходя из понимания ситуации на своих территориях, могут в ее пределе любую ставку установить", - пояснял ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.

Налог должен будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиницы не позднее 28-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Одновременно в Госдуме находятся на рассмотрении поправки в Бюджетный кодекс, которые предлагают зачислять данный налог в доходы местных бюджетов (городских поселений, муниципальных районов, городских округов).

В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании 10 июля.

В настоящее время в России действует курортный сбор, он может взиматься в Санкт-Петербурге, Республике Крым, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в расположенной в пределах последнего федеральной территории "Сириус". Эксперимент был запущен в 2018 года, изначально срок его действия ограничивался 31 декабря 2022 года, но затем был пролонгирован на два года и истекает 31 декабря 2024 года.
туризм
налог
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru