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В России
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сегодня, 16:01
Госдума приняла закон о введении туристического налога с 2025 года
Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию определенных категорий граждан, в том числе участников спецоперации.
Поправка была внесена правительством в системный налоговый законопроект.
Предполагается, что налог будет вводиться в действие и прекращать действовать в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) - законами субъектов РФ.
Объектом налогообложения признается оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании, расположенных на территории муниципального образования (а также на территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, федеральной территории "Сириус") и включенных в реестр классифицированных средств размещения. Плательщиками налога будут организации и физлица, оказывающие такие услуги.
Налоговая база определяется как стоимость услуги без учета сумм налога и НДС. Налог не будет взиматься при оказании услуги ряду категорий граждан, среди которых, в частности, герои Советского Союза и Российской Федерации, герои труда, участники и инвалиды ВОВ, участники специальной военной операции; ветераны и инвалиды боевых действий и другие. Налоговые ставки устанавливается в размерах, не превышающих в 2025 году 1%, в 2026 году - 2%, в 2027 году - 3%, в 2028 году - 4%, начиная с 2029 года - 5% от налоговой базы. "Налоговые ставки могут быть дифференцированы с учетом сезонности и (или) категории средства размещения", - говорится в поправках. Налоговым периодом по налогу признается квартал.
"Это предельная ставка, муниципалитеты, исходя из понимания ситуации на своих территориях, могут в ее пределе любую ставку установить", - пояснял ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.
Налог должен будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиницы не позднее 28-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.
Одновременно в Госдуме находятся на рассмотрении поправки в Бюджетный кодекс, которые предлагают зачислять данный налог в доходы местных бюджетов (городских поселений, муниципальных районов, городских округов).
В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании 10 июля.
В настоящее время в России действует курортный сбор, он может взиматься в Санкт-Петербурге, Республике Крым, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в расположенной в пределах последнего федеральной территории "Сириус". Эксперимент был запущен в 2018 года, изначально срок его действия ограничивался 31 декабря 2022 года, но затем был пролонгирован на два года и истекает 31 декабря 2024 года.
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