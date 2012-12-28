«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей
«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей
Познакомился, пригласил домой и остался без телефона и банковской карты: рандеву завершилось кражей
Переночевал и ограбил: перепугавший пенсионерку 40-летний мужчина отправился на 2 года 3 месяца в колонию
Происшествия
87
23 минуты назад
Переночевал и ограбил: перепугавший пенсионерку 40-летний мужчина отправился на 2 года 3 месяца в колонию
Осенью 2022 года ранее судимый и сильно пьяный 40-летний мужчина решил переночевать в доме незнакомой одинокой пенсионерки. А утром ещё и обчистил её кошелёк.
Осенью 2022 года ранее судимый и сильно пьяный 40-летний мужчина решил переночевать в доме незнакомой одинокой пенсионерки.
«Ничего не подозревающая женщина, услышав стук в дверь, открыла ему. Оттолкнув хозяйку в сторону и игнорируя ее требование покинуть дом, мужчина молча прошел внутрь и лёг спать на диван. Испуганная пенсионерка звать на помощь не решилась, опасаясь гнева незваного гостя. Проснувшись утром следующего дня, мужчина в присутствии хозяйки дома опустошил ее кошелек и покинул дом», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
0
0
0
0
0
Комментарии