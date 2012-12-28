Переночевал и ограбил: перепугавший пенсионерку 40-летний мужчина отправился на 2 года 3 месяца в колонию

Осенью 2022 года ранее судимый и сильно пьяный 40-летний мужчина решил переночевать в доме незнакомой одинокой пенсионерки. А утром ещё и обчистил её кошелёк.

Липецкий районный суд приговорил 40-летнего мужчину к 2 годам 3 месяцам колонии общего режима и штрафу в 15 000 рублей за незаконное проникновение в жилище и грабёж.Осенью 2022 года ранее судимый и сильно пьяный 40-летний мужчина решил переночевать в доме незнакомой одинокой пенсионерки.«Ничего не подозревающая женщина, услышав стук в дверь, открыла ему. Оттолкнув хозяйку в сторону и игнорируя ее требование покинуть дом, мужчина молча прошел внутрь и лёг спать на диван. Испуганная пенсионерка звать на помощь не решилась, опасаясь гнева незваного гостя. Проснувшись утром следующего дня, мужчина в присутствии хозяйки дома опустошил ее кошелек и покинул дом», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.