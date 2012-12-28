На двух десятках улиц отключат холодную воду

8 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся потребители почти двух десятков улиц, предупредили в компании.





Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.





8 июля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 25, 25а по улице Катукова, №№ 7, 8а, 10, 15, 17 по улице Шуминского, №№ 6, 10, 12 по улице Хорошавина, № 1 по улице Москаленко, №№ 7а, 9, 11 по улице Кривенкова, №№ 2, 2а, 4, 6, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 6 корп.4, 6 корп.6, 6 корп.7 по улице У. Громовой, №№ 5/1, 6, 6 корп.6, 15 по улице Союзной, №№ 2, 2 стр.1, 2а, 2а/1, 2б, 4, 4 корп.1, 5а, 6, 8, 9, 12а/1, 12а/2, 14а корп.1, 14а корп.2, 14а корп.3, 14б, 16б, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10а, 10б, 10б/1, 10б/2, 12, 12а, 12б, 12б/1, 14, 14/1, 14б, 16а, 59, 61 по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 18а, 18б по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, №№ 63, 63а по улице Крылова, №№ 19, 21, 29, 31, 37, 39, 41 по улице Гоголя, а также в частном секторе улиц Перова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, Гоголя, по проезду Потапова.С 08:00 до 18:00 перебои со светом (не более трех часов для отдельного домовладения в указанный промежуток) будут наблюдаться на улицах Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Бардина, Богатырской, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, в переулках Виноградном, Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Теплом, Щепкина, по проезду Каштановому, на площади Заводской.