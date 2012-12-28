Общество
219
45 минут назад
На двух десятках улиц отключат холодную воду
8 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся потребители почти двух десятков улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
8 июля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 перебои со светом (не более трех часов для отдельного домовладения в указанный промежуток) будут наблюдаться на улицах Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Бардина, Богатырской, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, в переулках Виноградном, Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Теплом, Щепкина, по проезду Каштановому, на площади Заводской.
0
0
0
0
1
Комментарии