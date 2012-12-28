21-летний воронежец попался в Липецке при попытке перебросить в колонию наркотики и сотовые

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Подозреваемого в попытке переброса запрещенных предметов на территорию липецкой ИК-2 задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области и их коллеги из исправительной колонии. По версии оперативников, 21-летний житель Воронежа намеревался перебросить наркотики и сотовые телефоны через ограждение колонии заключенным.«При личном досмотре у воронежца обнаружены наркотики растительного происхождения, а также два сотовых телефона. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт или пересылку наркотиков в значительном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок до 15 лет.На время следствия задержанный арестован», сообщает пресс-служба областного управления МВД.