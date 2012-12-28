20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Сегодня в Липецке: сюрприз от погоды, резервный день ЕГЭ, могут ли мужчина и женщина просто дружить
Дал леща и поставил на колени: липецкая полиция изучает очередное видео с молодёжными разборками
«Стал за спиной и пристально смотрел, а потом ткнул пальцем»: посетителю ночного клуба сломали челюсть
Ректор Липецкого педагогического университета Нина Федина вошла в состав Совета Российского союза ректоров
52-летняя ельчанка получила 1 год 8 месяцев лишения свободы условно за кражу кошелька на рынке
Ельчанка заплатила за кухню 170 тысяч рублей и потом два года требовала вернуть деньги и устранить недостатки
Общество
231
сегодня, 16:15
1
Ректор Липецкого педагогического университета Нина Федина вошла в состав Совета Российского союза ректоров
Делегатами съезда стали 617 ректоров и президентов вузов России из всех окружных и региональных советов ректоров.
Как сообщили в пресс-службе ЛГПУ, на съезде избран новый состав Совета Российского союза ректоров, в него вошла ректор Липецкого педагогического университета Нина Федина.
0
1
0
2
1
Комментарии (1)