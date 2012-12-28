НЛМК подарил Липецку еще один граффити с «Металлургом будущего»

По задумке авторов масштабный артобъект будет вдохновлять студентов на результат в учебе и будущей профессии.

ПАО "НЛМК". Реклама.

Новолипецкий металлургический комбинат подарил городу еще один граффити с изображением «Металлурга будущего». Рисунок накануне Дня металлурга украсил здание Липецкого государственного технического университета – базового учебного заведения комбината. Граффити показывает трансформацию студента в «Металлурга будущего» - профессионального, преуспевающего и влюбленного в свое дело.По задумке авторов масштабный артобъект будет вдохновлять студентов на результат в учебе и будущей профессии. Над эскизом трудилась большая творческая команда во главе с известным художником Глебом Солнцевым. Его работы хранятся в музее современного искусства в Москве, в музее Рериха в Санкт-Петербурге, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.- Композиция нового мурала построена на вертикали. Эта вертикаль «от студента - через вектор знаний - к профессионалу» является символом «несущей стены», на которой строятся все новые технологии. В центре этой конструкции человек – студент, голодный до знаний в своем стремлении создавать продукты будущего, - поделился художник Глеб Солнцев.В создании эскиза приняли участие металлурги – настоящие и будущие. Так, по просьбе студентов ЛГТУ на рисунке появилось крупное изображение героя, несколько деталей и надпись «Политех» по всей высоте стены. Рисунок будет с дополненной реальностью. Чтобы увидеть анимацию, нужно навести камеру смартфона на изображение на стене.- Дарить городу в канун Дня металлурга такие яркие и масштабные подарки стало доброй традицией для нашей компании. Цели две: первая – украсить город с помощью настоящего искусства, вторая – рассказать о нашей компании – развивающейся и высокотехнологичной, где есть все возможности реализовать свой профессиональный потенциал, - рассказал пресс-секретарь НЛМК Руслан Харсиев.Первого «Металлурга будущего» НЛМК и команда художников под руководством Глеба Солнцева подарили городу два года назад. Рисунок на фасаде дома №55 по ул. Меркулова стал первым в Липецке граффити с дополненной реальностью и первым в России по уровню сложности 3D-анимации. В нем задействовано больше 1000 движущихся элементов.