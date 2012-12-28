В гараже в Косыревке нашли немаркированную водку почти на 9,2 миллиона рублей: громкое дело бутлегеров направлено в суд

По данным следствия, в арендуемом гараже также незаконно изготовили 1 940 бутылок под видом водки марки «Белуга» на 1 032 700 рублей.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении бутлегеров: отца и сына и их предполагаемой подельницы.По версии следствия, отец и сын промышляли незаконным оборотом алкоголя. С 18 февраля 2022 года по 19 января 2023 года они приобрели у неизвестных немаркированную алкогольную продукцию без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, следствие полагает, что всего мужчины приобрели 1073 бутылки водки, кальвадоса, коньяка, текилы на общую сумму 621 355 рублей и незаконно хранили её гаражах в гаражных кооперативах Липецка.А в гараже в селе Косыревка, который отец и сын арендовали у своей предполагаемой сообщницы, мужчины, по данным следствия, произвели и хранили в целях сбыта 29 783 бутылок немаркированной водки общей стоимостью 9 185 047 рублей.При этом в арендуемом гараже незаконно изготовили 1 940 бутылок под видом оригинальной водки марки «Белуга» на общую сумму 1 032 700 рублей. На бутылках с пойлом мужчины незаконно использовали товарные знаки, не являясь официальным изготовителем водки с этим названием.Но преступление вскрыли полицейские.«Следствием действия отца и сына квалифицированы по пунктам «а», «б» части б статьи 171.1 УК РФ как производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, по пункту «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ как производство, закупка, хранение, перевозка алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере, по части 2 статьи 180 УК РФ как незаконное использование чужого товарного знака, сходных с ним обозначений для однородных товаров, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Действия их предполагаемой сообщницы квалифицированы как пособничество в совершении указанных преступлений», — отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.