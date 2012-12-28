Данковчанин попался пьяным за рулём через 10 месяцев после лишения прав

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Данковском районе направлено в суд уголовное дело по обвинению водителя в повторном случае пьяной езды — по части первой статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящемся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в июне 2023 года мужчина был лишён водительских прав за пьяную езду по административной статье, а спустя 10 месяцев — в апреле этого года он снова выпил и сел за руль автомобиля, но был остановлен в Данкове сотрудниками ДПС.Теперь любителю пьяной езды грозит до 2 лет лишения свободы.