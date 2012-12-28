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Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
Происшествия
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сегодня, 16:04
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Данковчанин попался пьяным за рулём через 10 месяцев после лишения прав
Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в июне 2023 года мужчина был лишён водительских прав за пьяную езду по административной статье, а спустя 10 месяцев — в апреле этого года он снова выпил и сел за руль автомобиля, но был остановлен в Данкове сотрудниками ДПС.
Теперь любителю пьяной езды грозит до 2 лет лишения свободы.
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