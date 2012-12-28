Сегодня в Липецке: самый жаркий день в году, где липчане ищут любовь после Tinder

Рассказываем всё самое главное про сегодняшний день.

Воздух раскалится до 33-35 градусов, пока это самый жаркий день в 2024 году. Остудить липчан дождём природа и не подумает: день пройдёт без осадков.









Ловите несколько лайфхаков, которые точно пригодятся сегодня. Мы лишь упомянем самые распространённые советы – пить больше воды. Увлажнять всё вокруг, по возможности препятствовать проникновению солнечного света в помещение.















Советуем вам изменить свой рацион. Холодные супы и легкие овощные закуски – лучший вариант для знойного лета. Во-первых, они легче перевариваются в жару, во-вторых, жару хозяйкам не приходится томиться у плиты. Супы лучше заменить окрошкой, а ещё восстановить баланс в организме помогут кисломолочные продукты.







Не допускайте отёков. Они могут возникать не только из-=за чрезмерного употребления жидкости, но и из-за её недостатка. Лучший способ – легкий массаж участка, который стал набухать. А, проснувшись желательно разгонять лимфу: для этого подойдут 20-30 прыжков на месте или планка (либо уголок) в течение 30 секунд.



С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Адмирала Макарова, 2; Айвазовского, 7; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Зои Космодемьянской, 2, 4; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; площади Мира, 4, 4г; проспектах Мира, 1, 1а, 3 и Победы, 22, 22а.









С 09:00 до 18:00 в связи с ремонтными работами отключат электроэнергию на улицах 1-я Воронежской, 2-й Воронежской, 3-е Сентября, 9-го Мая, Волгоградской, Гвардейской, Донской, Известковой, Красина, Лазо, Ленинградской,. М.Расковой, Песчаной, Седова, Союзной, Станиславского, Ф. Энгельса, Чехова, на Лебедянском шоссе, проездах Героя Советского Союза Е.Потапова, Товарном и Трубном.















Кино



В 18:00 всех желающих ждут на показе драмы «Идеальные дни». Германия, Япония, 2023. Режиссёр Вим Вендерс (18+).





В ролях: Кодзи Якусё, Ариса Накано,Томокадзу Миура.





Вечер диафильмов



А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская. 28) предлагают свою альтернативу современному киноискусству – в 18:31 начнут вечер диафильмов (6+).



Говорят, что живые картинки гораздо полезнее кино со спецэффектами, потому что лучше развивают воображение, особенно у ребёнка. Текст для историй с проектора прочитает лично хозяйка «Библиотеки» несравненная Дина Кюнбергер.











Дина Кюнбергер, фото vk.com/vbiblioteku





Вход — любая бумажная купюра от 100 руб.



Не совсем лубок



Сходить сегодня можно и на выставку в Галерею Назарова (ул. Желябова. 4).



Здесь показывают любопытное собрание рисунков «Лубяной коробок» липецкой художницы Нины Любавиной.

Основу выставки составляет две серии станковых иллюстраций на тему русских пословиц и графическая серия «Дневные сны», над которой автор работала четверть века. Выглядит это весьма любопытно.







Рисунки Любавиной



Галерея работает со среды по субботу в 11:00 – 19:00, в воскресенье – в 11:00 – 16:00. Выставка продлится до 7 июля.



Выходи во двор



В Липецке продолжается цикл мероприятий проекта «Всей семьёй во двор» (0+). Вход — любая бумажная купюра от 100 руб.Сходить сегодня можно и на выставку в Галерею Назарова (ул. Желябова. 4).Здесь показывают любопытное собрание рисунков «Лубяной коробок» липецкой художницы Нины Любавиной.Основу выставки составляет две серии станковых иллюстраций на тему русских пословиц и графическая серия «Дневные сны», над которой автор работала четверть века. Выглядит это весьма любопытно.Галерея работает со среды по субботу в 11:00 – 19:00, в воскресенье – в 11:00 – 16:00. Выставка продлится до 7 июля.В Липецке продолжается цикл мероприятий проекта «Всей семьёй во двор» (0+).











Прямо под ваши окна приезжают артисты и устраивают праздник. Сегодн такое счастье выпало жителям дома на улице Р.Ибарурри, 5.



Тыкать или выкать?



56% липчан предпочитает, чтобы рекрутеры обращались к ним по имени, но на «вы», выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса по поиску работы SuperJob.











24% опрошенных считают, что наиболее подходящим вариантом будет обращение не только на «вы», но и по имени-отчеству. 8% отмечают, что им комфортнее общаться на «ты» и по имени.



Есть ли жизнь после Tinder.



Сотрудники одной из сотовых компаний выяснили, как липчане вышли из положения после того, как в нашей стране прекратил свою работу сервис для знакомств Tinder.











Выяснилось, что встречи по Интернету ищет в основном не молодёжь, а люди 35-44 лет. В этом возрасте у многих уже есть семьи, но именно они составляют 36% ищущих новые ощущения.

На втором месте идут молодые люди 25-34 лет, их доля – 21%. В основном сервисами онлайн-знакомств пользуются мужчины – это около 62%.



Аудитория 18-34 года более активна в Tabor, а абоненты 35+ больше пользуются LovePlanet. Молодежь (14-17 лет) чаще знакомится на Nekto.



Дорогие липчане! Нас ждёт очередной насыщенный и очень жаркий день. Вы можете выбрать себе культурное мероприятие в нашей рубрике, а ещё – продолжайте следить за событиями в родном регионе на GOROD48. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова.

В промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов погрузятся во мрак улицы Жуковского, К.Маркса, Коммунистическая, Краснозаводская, Ленинградская, Петровский проезд. А с 14:00 до 18:00 – улица Донская.Попасть в пробку в такую жару – то ещё испытание. Открытые окна тоже не помогут – на улице невыносимо печёт. Спасутся лишь те, у кого в машине кондиционер и те, кто умело пользуется «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями, которые подсказывают, на каких дорогах меньше заторов.Скоротать вечер за просмотром кино приглашают в галерею современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1).Немолодой мужчина Хираяма работает уборщиком общественных туалетов в Токио. Каждый его день похож на предыдущий. Он встаёт рано утром, ухаживает за домашними растениями, по пути на работу и после работы слушает на аудиокассетах западную рок-классику, например, Патти Смит и Лу Рида, читает бумажные книги, фотографирует на плёночный Olympus деревья в парке, ходит в один и тот же бар и в одно и то же кафе. Вскоре несколько неожиданных встреч основательно встряхнут привычную жизнь Хираямы. У фильма высокий рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.