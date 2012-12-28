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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: самый жаркий день в году, где липчане ищут любовь после Tinder
Рассказываем всё самое главное про сегодняшний день.
Воздух раскалится до 33-35 градусов, пока это самый жаркий день в 2024 году. Остудить липчан дождём природа и не подумает: день пройдёт без осадков.
Как пережить жару
Ловите несколько лайфхаков, которые точно пригодятся сегодня. Мы лишь упомянем самые распространённые советы – пить больше воды. Увлажнять всё вокруг, по возможности препятствовать проникновению солнечного света в помещение.
Советуем вам изменить свой рацион. Холодные супы и легкие овощные закуски – лучший вариант для знойного лета. Во-первых, они легче перевариваются в жару, во-вторых, жару хозяйкам не приходится томиться у плиты. Супы лучше заменить окрошкой, а ещё восстановить баланс в организме помогут кисломолочные продукты.
Не допускайте отёков. Они могут возникать не только из-=за чрезмерного употребления жидкости, но и из-за её недостатка. Лучший способ – легкий массаж участка, который стал набухать. А, проснувшись желательно разгонять лимфу: для этого подойдут 20-30 прыжков на месте или планка (либо уголок) в течение 30 секунд.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Адмирала Макарова, 2; Айвазовского, 7; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Зои Космодемьянской, 2, 4; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; площади Мира, 4, 4г; проспектах Мира, 1, 1а, 3 и Победы, 22, 22а.
Отключение света
С 09:00 до 18:00 в связи с ремонтными работами отключат электроэнергию на улицах 1-я Воронежской, 2-й Воронежской, 3-е Сентября, 9-го Мая, Волгоградской, Гвардейской, Донской, Известковой, Красина, Лазо, Ленинградской,. М.Расковой, Песчаной, Седова, Союзной, Станиславского, Ф. Энгельса, Чехова, на Лебедянском шоссе, проездах Героя Советского Союза Е.Потапова, Товарном и Трубном.
В промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов погрузятся во мрак улицы Жуковского, К.Маркса, Коммунистическая, Краснозаводская, Ленинградская, Петровский проезд. А с 14:00 до 18:00 – улица Донская.
Пробки
Попасть в пробку в такую жару – то ещё испытание. Открытые окна тоже не помогут – на улице невыносимо печёт. Спасутся лишь те, у кого в машине кондиционер и те, кто умело пользуется «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями, которые подсказывают, на каких дорогах меньше заторов.
Кино
Скоротать вечер за просмотром кино приглашают в галерею современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1).
В 18:00 всех желающих ждут на показе драмы «Идеальные дни». Германия, Япония, 2023. Режиссёр Вим Вендерс (18+).
В ролях: Кодзи Якусё, Ариса Накано,Томокадзу Миура.
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