Онлайн-марафон «Крепче стали» стартовал на НЛМК

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовал спортивный онлайн-марафон. Его традиционно проводят накануне Дня металлурга.

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Участником может стать каждый сотрудники компании. Для этого нужно пробежать, проплыть, проехать на велосипеде или роликовых коньках любую дистанцию и выложить свой результат на корпоративном портале компании.Общий спортивный результат суммируется и в случае, если рекорд прошлого года будет побит - компания дополнительно выделит 1 миллион рублей на помощь детям - подопечным благотворительного фонда «Милосердие». В этом году сотрудникам НЛМК нужно преодолеть свыше 105 тысяч километров. Итоги благотворительного «забега» станут известны 21 июля, в День металлурга.- В этом году успели всей семьей отправить в копилку марафона дистанцию в 20 км. Участвуем не первый год. Считаю, что очень важно прививать любовь к активному отдыху детям. Стимулом выступает и смысл марафона. Наша семья рада быть частью такого полезного рекорда, - рассказала инженер цеха по ремонту металлургического оборудования Дарья Нефедова.Онлайн-марафон в НЛМК проводят восьмой год подряд. Ежегодно растет и число его участников. В 2023 году свой вклад в общую «благотворительную дистанцию» внесли более 2 000 сотрудников НЛМК.