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НЛМК Live
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42 минуты назад
Онлайн-марафон «Крепче стали» стартовал на НЛМК
На Новолипецком металлургическом комбинате стартовал спортивный онлайн-марафон. Его традиционно проводят накануне Дня металлурга.
Общий спортивный результат суммируется и в случае, если рекорд прошлого года будет побит - компания дополнительно выделит 1 миллион рублей на помощь детям - подопечным благотворительного фонда «Милосердие». В этом году сотрудникам НЛМК нужно преодолеть свыше 105 тысяч километров. Итоги благотворительного «забега» станут известны 21 июля, в День металлурга.
- В этом году успели всей семьей отправить в копилку марафона дистанцию в 20 км. Участвуем не первый год. Считаю, что очень важно прививать любовь к активному отдыху детям. Стимулом выступает и смысл марафона. Наша семья рада быть частью такого полезного рекорда, - рассказала инженер цеха по ремонту металлургического оборудования Дарья Нефедова.
Онлайн-марафон в НЛМК проводят восьмой год подряд. Ежегодно растет и число его участников. В 2023 году свой вклад в общую «благотворительную дистанцию» внесли более 2 000 сотрудников НЛМК.
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