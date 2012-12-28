Лишённый прав многодетный отец предложил инспектору ДПС 20 000 рублей — тот отказался

Отца пятерых детей осудили за приготовление к даче взятки должностному лицу.

Грязинский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком 34-летнего гражданина Узбекистана — отца пятерых детей — за приготовление к даче взятки инспектору ДПС.Уже лишенный водительских прав мужчина управлял автомобилем «Киа Рио», и в районе дома №56 по улице 2-я Чапаева в Грязях был остановлен инспектором ДПС.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении многодетный отец неоднократно предлагал инспектору взятку в 20 000 рублей. Но тот от денег отказался.