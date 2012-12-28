Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Сегодня в Липецке: кровопийцы, пароль от телефона жены и список профессий, которым повысят зарплату
Липецкая вечЁрка: девять сбитых беспилотников, трое утонувших за выходные и пьяная авария со страшным исходом
Происшествия
397
сегодня, 10:47
6
Лишённый прав многодетный отец предложил инспектору ДПС 20 000 рублей — тот отказался
Отца пятерых детей осудили за приготовление к даче взятки должностному лицу.
Уже лишенный водительских прав мужчина управлял автомобилем «Киа Рио», и в районе дома №56 по улице 2-я Чапаева в Грязях был остановлен инспектором ДПС.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении многодетный отец неоднократно предлагал инспектору взятку в 20 000 рублей. Но тот от денег отказался.
0
0
1
1
3
Комментарии (6)