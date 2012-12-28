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сегодня, 10:47
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Лишённый прав многодетный отец предложил инспектору ДПС 20 000 рублей — тот отказался

Отца пятерых детей осудили за приготовление к даче взятки должностному лицу.

Грязинский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком 34-летнего гражданина Узбекистана — отца пятерых детей — за приготовление к даче взятки инспектору ДПС.

Уже лишенный водительских прав мужчина управлял автомобилем «Киа Рио», и в районе дома №56 по улице 2-я Чапаева в Грязях был остановлен инспектором ДПС.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении многодетный отец неоднократно предлагал инспектору взятку в 20 000 рублей. Но тот от денег отказался. 
покушение
взятка
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Бабушка
20 минут назад
Молодец, инспектор. Знает свою работу.
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Гость
9 минут назад
да да....особенно они свою работу знают, когда сдача на права идет
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Александр
23 минуты назад
Почему он еще не депортирован?
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Гость
52 минуты назад
Мало дал, вот ДПСник и обиделся
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Странно
59 минут назад
Может, человек не знает, что за 20к такие вопросы решались 20 лет назад.
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да уж
56 минут назад
Зачем тогда бухать,если не знаешь.
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