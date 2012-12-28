Собутыльники ограбили магазин: происшествие записала камера наблюдения

Женщина была задержана персоналам магазина, а молодой человек с похищенным товаром скрылся.

22 июня в Липецке ограбили магазин по улице Липовской. Добычей преступников стали продукты на сумму 2 200 рублей.«33-летняя подозреваемая выпивала вместе со своим знакомым. А когда спиртное закончилось, мужчина и женщина отправились в магазин. Взяв корзину и поставив в нее рюкзак, женщина начала набирать продукты питания и алкоголь. На кассе рюкзак она передала своему подельнику. Женщина была задержана персоналам магазина, а молодой человек с похищенным товаром скрылся. Вскоре он был задержан участковым», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкции статьи — до семи лет лишения свободы.