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Происшествия
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сегодня, 09:24
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Собутыльники ограбили магазин: происшествие записала камера наблюдения
Женщина была задержана персоналам магазина, а молодой человек с похищенным товаром скрылся.
«33-летняя подозреваемая выпивала вместе со своим знакомым. А когда спиртное закончилось, мужчина и женщина отправились в магазин. Взяв корзину и поставив в нее рюкзак, женщина начала набирать продукты питания и алкоголь. На кассе рюкзак она передала своему подельнику. Женщина была задержана персоналам магазина, а молодой человек с похищенным товаром скрылся. Вскоре он был задержан участковым», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкции статьи — до семи лет лишения свободы.
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