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Роман Ченцов: «У нового моста будет новая тротуарная плитка. Нужно делать все сразу правильно, по совести».
Происшествия
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сегодня, 15:32
В Добровском районе строители свалили опору ЛЭП: возник пожар
Пожар охватил 50 квадратных метров, сообщили в управлении областной государственной противопожарной спасательной службы. Пламя потушил расчет пожарной части №40.
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