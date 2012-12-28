Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
ДТП на Октябрьском мосту: два человека погибли и два пострадали
Происшествия
Труп 20-летней жительницы Усмани, которую смыло волной в море, нашли
Происшествия
В Липецке повалены 12 деревьев, повреждены пять автомобилей
Происшествия
Установлены личности погибших на Данковской трассе
Происшествия
Двух мужчин расстреляли в квартире на Гагарина
Происшествия
Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Происшествия
Город мобилизует силы для противостояния стихии и устранения ее возможных последствий
Общество
Ночью Липецкую область накроет непогода
Общество
Липецкая вечЁрка: ураган над областью, трамваи поехали и новые назначения
Общество
На Октябрьском мосту погибли 18-летняя девушка и 23-летний парень
Происшествия
Читать все
Труп 20-летней жительницы Усмани, которую смыло волной в море, нашли
Происшествия
На Октябрьском мосту погибли 18-летняя девушка и 23-летний парень
Происшествия
Сегодня в Липецке: самый длинный день в году, праздник йоги и липчане назвали пенсию мечты
Общество
Несколько дней пил: дело о пьяном минировании метро направлено в суд
Происшествия
В Липецке за ночь ветер повалил еще пять деревьев
Происшествия
Ветер в Липецке усилится
Происшествия
Гадюка укусила молодого человека в Данковском районе
Происшествия
Военный суд вынес приговор липецкому подростку по обвинению в ряде особо тяжких преступлений
Происшествия
Двое липецких детей год не посещали школу
Общество
Женщина нашла в кустах новорождённую косулю
Общество
Читать все
Общество
443
30 минут назад

Двое липецких детей год не посещали школу

Отец детей не уведомил органы опеки о переезде, не забрал документы из школы.

Липецкий детский омбудсмен Юрий Таран рассказал в своем Telegram-канале о поиске двух мальчиков, которые уехали с отцом отдыхать на море и не вернулись.

«В 2020 году скоропостижно умерла мать двух мальчишек. Воспитывал отец, тяжело, но справлялся. В сентябре 2023 года отец приходит в школу и пишет заявление об отсутствии детей в связи с отпуском на море. Проходят две недели, детей нет, телефоны отключены. И директор начинает «бить во все колокола». Ей отвечают: дети с отцом, законное право; отчисляйте детей и это не ваши проблемы… Но оригиналы документов лежат в школе, как же они учатся, — сокрушалась педагог и обратилась к нам», — сообщил Юрий Таран.

Семью после долгих поисков нашли в другом регионе. У них все было хорошо, но дети не ходили в школу, помогая отцу по хозяйству. Он посчитал, что учеба им больше не нужна.

«Добились со службами профилактики другого региона, чтобы отца привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, поставили на профилактический учет. Мы, несмотря на большое расстояние, будем держать ситуацию на контроле, пока дети не пойдут в школу», — рассказал уполномоченный по правам детей.
дети
школа
0
0
0
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru