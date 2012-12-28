Двое липецких детей год не посещали школу

Отец детей не уведомил органы опеки о переезде, не забрал документы из школы.

Липецкий детский омбудсмен Юрий Таран рассказал в своем Telegram-канале о поиске двух мальчиков, которые уехали с отцом отдыхать на море и не вернулись.«В 2020 году скоропостижно умерла мать двух мальчишек. Воспитывал отец, тяжело, но справлялся. В сентябре 2023 года отец приходит в школу и пишет заявление об отсутствии детей в связи с отпуском на море. Проходят две недели, детей нет, телефоны отключены. И директор начинает «бить во все колокола». Ей отвечают: дети с отцом, законное право; отчисляйте детей и это не ваши проблемы… Но оригиналы документов лежат в школе, как же они учатся, — сокрушалась педагог и обратилась к нам», — сообщил Юрий Таран.Семью после долгих поисков нашли в другом регионе. У них все было хорошо, но дети не ходили в школу, помогая отцу по хозяйству. Он посчитал, что учеба им больше не нужна.«Добились со службами профилактики другого региона, чтобы отца привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, поставили на профилактический учет. Мы, несмотря на большое расстояние, будем держать ситуацию на контроле, пока дети не пойдут в школу», — рассказал уполномоченный по правам детей.