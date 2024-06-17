Авария с участием автобуса вызвала пробки в центре Липецка

Автобус перегородил движение со стороны улицы Плеханова.



Утром на площадь Плеханова столкнулись автомобиль «Рено» и автобус маршрута №315. Последняя после аварии остался на кольцевой развязке поперек улице Плеханова, что вызвало затор.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48, что ДТП обошлось без пострадавших.