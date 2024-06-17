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Происшествия
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сегодня, 10:15
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Авария с участием автобуса вызвала пробки в центре Липецка
Автобус перегородил движение со стороны улицы Плеханова.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48, что ДТП обошлось без пострадавших.
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