Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Над Липецком подавили четыре беспилотника
Происшествия
На Липецк обрушился град и ливень
Общество
Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Общество
На Опытной град разбил заднее стекло автомобиля
Происшествия
Очередного сома-гиганта поймали в Липецкой области
Общество
В Липецке порывом ветра во время ливня снесло кровлю с крыши частного дома
Происшествия
Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
Происшествия
Более, чем на 10-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ветер повалил дерево на улице Космонавтов на автомобили
Происшествия
ФСБ сообщило о задержании Олега Донских, он скрывался от следствия 12 лет
Происшествия
Читать все
Над Липецком подавили четыре беспилотника
Происшествия
ФСБ сообщило о задержании Олега Донских, он скрывался от следствия 12 лет
Происшествия
Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
Происшествия
Сегодня в Липецке: «звезды» завершают смену, статистика служебных романов и «Лебединое озеро»
Общество
Авария с участием автобуса вызвала пробки в центре Липецка
Происшествия
Синоптики снова обещают град: вчера в городе выпало 9.4 мм осадков
Погода в Липецке
«Восемь пирогов и одна свечка» - триумф Дмитрия Куликова в НХЛ откладывается
Спорт
Липецкие легкоатлеты на Играх БРИКС без медалей
Спорт
10 человек пострадали на дорогах области за пятницу и выходные
Происшествия
Площадь смертельного пожара на Хорошавина пять квадратных метров
Происшествия
Читать все
Происшествия
628
сегодня, 10:15
2

Авария с участием автобуса вызвала пробки в центре Липецка

Автобус перегородил движение со стороны улицы Плеханова.

Утром на площадь Плеханова столкнулись автомобиль «Рено» и автобус маршрута №315. Последняя после аварии остался на кольцевой развязке поперек улице Плеханова, что вызвало затор.

Изображение WhatsApp 2024-06-17 в 08.30.04_f7a58be0 копия копия.jpg+2024-06-17-10.04.01.jpg

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48, что ДТП обошлось без пострадавших.

Изображение WhatsApp 2024-06-17 в 08.30.05_b3258144 копия копия.jpg+2024-06-17-10.04.01.jpg
ДТП
автобус
0
2
1
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Хто
39 минут назад
И кто виноват то?
Ответить
й
сегодня, 10:42
Не могли пропустить
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru