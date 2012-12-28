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сегодня, 11:38
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Абитуриент – обратный отсчет: как подать документы в вуз

Приемная кампания в вузы 2024 года стартует с 20 июня.

Один из важных шагов после сдачи ЕГЭ для вчерашних школьников – подача документов в приемную комиссию. GOROD48 подготовил небольшую памятку: как правильно собрать и подать документы в вуз, чтобы не потерять время на этом этапе из-за некачественной копии или недооформленного заявления.

Готовясь к поступлению в учебное заведение важно не только выбрать специальность, но и убедиться, что вы знаете, как подавать документы в вуз. Так, абитуриент может подать заявление на поступление в вуз, не дожидаясь результатов ЕГЭ, как только получит аттестат (единой даты вручения аттестатов для учащихся нет) – баллы экзаменационных испытаний существуют в единой федеральной базе данных, при составлении ранжированного списка претендентов данные о баллах берутся из этой базы без участия абитуриента.

В нынешнем году документы можно подать максимум в пять вузов. В каждом из вузов можно выбрать несколько направлений подготовки – их точное число определяет вуз, но не более пяти, в некоторых случаях учебное заведение ограничивает выбор абитуриентов тремя направлениями. Абитуриентам, которые поступают по целевой квоте, разрешено подавать документы только в один вуз только на одну специальность. Но важно помнить - закон не запрещает поступать и на целевое, и на обучение на общих основаниях по конкурсу. Подать документы можно также одновременно и на разные формы обучения – очную, очно-заочную, заочную, на коммерческой основе.

При подаче заявления важно указать свои приоритеты - проранжировать выбранные программы по мере убывания интереса. На первое место поставить самое желанное направление, и далее по убыванию. Вузы будут проводить зачисление с учетом обозначенных приоритетов. Приоритеты нужно будет расставить, если вы подали заявления с учетом разных условий поступления – по целевому направлению, очно, на коммерческой основе.

Способы подачи документов

В 2024 году можно воспользоваться четырьмя способами подачи документов в приёмные комиссии:

- через официальный сайт вуза;

- через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг;

- по почте;

- лично в приёмной комиссии вуза.

При выборе классического способа – принести документы в вуз лично – визит не стоит оттягивать на последние дни. Кроме того, стоит уточнить адрес именно приемной комиссии - в некоторых вузах она находится отдельно от основного здания. В некоторых университетах работает электронная очередь, так что стоит заранее получить талончик на сайте.

Документы можно отправить заказным письмом «Почтой России» - важно, отправлять почтой можно только нотариально заверенные копии, а не оригиналы документов. В случае поступления вы должны будете позже привезти оригинал аттестата лично.

Процедура подачи документов в электронном виде в каждом вузе может иметь свои особенности. Где-то необходимо оформить личный кабинет абитуриента, некоторые вузы согласны принять электронные копии бумаг по е-мэйлу. Требования к форматам и размерам файлов везде свои, так что лучше уточнить это на сайте приемной комиссии. Но принцип схожий: от вас потребуются сканы либо фото документов в хорошем разрешении, плюс, заполнение необходимых бумаг. Обратите внимание, если выбираете электронный способ подачи документов: следует озаботиться качественными сканами. Вам могут прислать отказ в приеме документов лишь потому, что на фото страницы паспорта попал палец, которым придерживали разворот. Или ламинированная страница вышла с бликом.

Документы можно направить через Госуслуги с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» - можно выбрать 1079 вузов по всей России. Для этого варианта у абитуриента должен быть подтвержденный аккаунт, даже если ему еще нет 18 лет.

Список необходимых документов

Для подачи заявления в вуз потребуются паспорт, СНИЛС, аттестат об окончании школы и приложение с оценками, а для тех, кто поступает на высшее или второе высшее, — диплом об окончании предыдущего вуза или колледжа, заявление о поступлении на факультет и выбранную специальность (копию вы можете найти на сайте, распечатать и заполнить от руки, поставив свою подпись). Кроме того, будущему студенту нужно написать заявление и согласиться на обработку персональных данных. Несовершеннолетним абитуриентам форму согласия на обработку персональных данных должны подписать родители или опекун. Для некоторых специальностей потребуется медицинская справка 086/у, для юношей – приписное свидетельство. При подаче оригиналов документов также могут потребовать два фото формата 3*4. В списках документов некоторых вузов встречается пункт – документ о сдаче ЕГЭ. Однако следует помнить – школьники не получают на руки сертификат или свидетельство об успешной сдаче ЕГЭ, результаты хранятся в единой информационной базе в электронном формате, откуда и поступают в вузы.

Вузы могут начислить дополнительные баллы за личные достижениями – вместе с обязательными документами следует приложить подтверждения личных достижений: грамоты, сертификаты или дипломы с результатами олимпиад и соревнований, волонтерская книжка, удостоверение к значку ГТО. Призовое место или победа учитываются только в том случае, если абитуриент выбирает для поступления в вуз направление по профилю олимпиады. Для абитуриентов, которые претендуют на поступление по льготной квоте, потребуется подтверждение льгот - заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) для инвалидов, справка о статусе ребенка-сироты и пр. Если человек поступает по программе целевой квоты, необходим договор о целевом обучении.

Прием документов на любую форму обучения на бюджете в 2024 году начнется не позднее 20 июня и завершится не позднее 25 июля.
гайд
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Китайский контрабандист
сегодня, 12:46
Просто для информации. И потом - мало ли...
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Китайский контрабандист
сегодня, 12:15
Переправить вас через границу я переправлю, но с российским дипломом в Китае возникнут проблемы при трудоустройстве.
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Элиот
сегодня, 12:34
Ну во первых, смотря с каким дипломом. А во вторых, а в Китай-то зачем?
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