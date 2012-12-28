А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?

В эти жаркие дни мороженое — хит продаж. Самое время вспомнить, как в городе возникло его производство, и почему советское мороженое обладало неповторимым сейчас вкусом.

Мороженое, каким мы его знаем, с основой из сливок, яичного желтка, сахара и ванили появилось в России при Екатерине Великой, благодаря рецептам изданной в 1791 году французской поваренной книги. Упоминания об этом лакомстве мы встречаем в первой местной газете «Липецкий летний листок» за 1870 год. В меню гостиницы минеральных вод среди «отпускаемых кушаний» значится и мороженое. Стоило оно полтора века назад 25 копеек — за эти деньги тогда можно было купить три фунта мяса (1,2 килограмма).Из курортного Липецка второй половины XIX века перенесемся в Липецк 1954-го — город суровых металлургов, и центр новой области РСФСР. Газета «Ленинское знамя» несколько номеров подряд публикует объявление о поиске ОРСом (отделом рабочего снабжения) Новолипецкого завода мастера по выработки мороженого и продавца этого лакомства. Видимо было на чем производить десерт, и из чего, но не было технолога соответствующего уровня.В 1954 году мороженое в Липецке производил липецкий молочный завод. Он располагался в районе будущей кондитерской фабрики на улице Доватора. Так вот, гормолзавод по состоянию на 3 сентября 1954 года произвел 75 центнеров мороженого сверх плана! Успеху способствовала «механизация трудоемких процессов производства молочных продуктов. Например, установка в цехе мороженого новых фризеров позволило увеличить выпуск мороженого по сравнению с прошлым годом на 500 центнеров»А в 1955 году липецкий гормолзавод модернизировали. В его цехах смонтировали новейшее оборудование для выработки мороженого.В 1955 году по области, судя по всему, потекли молочные реки, так как в том году вступили в строй молочные заводы в Ельце, Грязях, Добринке и Дмитряшевке, которая была центром нынешнего Хлевенского района. Молочные заводы производили и мороженое.В общем, без мороженного жители новой области не оставались. Но его продажа, бывало, сопрягалась со скандалами. Так в 1956 года «Ленинское знамя» сообщило, что в Нижнем парке мороженое в бумажных стаканчиках продавали без специальной деревянной палочки-лопатки. А покупателям предлагались бумажные донышки от пустых бумажных стаканчиков. Мол, черпайте молочное лакомство как щи лаптем. Ну, что за издевательство?!А в 1957 году на новом маслозаводе в Красном тоже начали производить мороженое.Под занавес 1961 года «Ленинское знамя» сообщает о новогоднем подарке липчанам — сдан новый молочный комбинат! Его строили пять лет, и затратили два миллиона крепких советских рублей. Кроме большого молочного ассортимента, молкомбинат, судя по напечатанному, мог производить 80 тонн мороженного в смену! Автор заметки восторгается новым оборудованием, стеклянным трубопроводом…Но не проходит и полугода, как газета разносит в пух и прах это чудо молочного производства. Журналист отважно пропесочивает руководство комбината и подрядчиков, и даже начальника управления мясомолочной промышленности совнархоза за премии по случаю досрочной сдачи комбината, общая сумма которых составила четыре тысячи рублей, и рассказывает о куче недоделок, которые обнаружились на производстве. Аммиачные трубы холодильников полопались, без противогаза в цеха не входи, канализация не работает. Очковтирательство, брак, спешка «блеснуть досрочным окончанием строительства завода», умение выдать желаемое за действительное…Правда в июле газета пишет, что комбинат производит 4-5 тонн мороженого в сутки. С заявленной в газете мощностью 80 тонн в смену это как-то не бьется. 5 тонн — это примерно столько же, сколько выпускал ранее старый гормолзавод. Но зато комбинат объявил о расширении ассортимента, начал выпускать мандариновое и сливочно-сливовое мороженое…Один из опытнейших липецких мороженщиков, точнее мороженщиц, Наталья Пешкина, по сей день работает на липецком хладокомбинате. В 1975 году она проходила практику на старом еще гормолзаводе. Она объяснила нам, что журналисты 1961 года, несмотря на их смелость по обличению высокого начальства, явно преувеличили мощности заявленного производства — 80 тонн фасованного мороженного в сутки. Кто ошибся — теперь не узнать. Столько выпускает липецкий хладокомбинат сейчас при наличии современного оборудования. Но все же то время она вспоминает с теплотой из-за сырья, из которого производили мороженное. Сливочное масло, цельное молоко — только высочайшего качества. Даже стабилизаторы были натуральными — пшеничная мука, картофельный крахмал, желатин, агар-агар…Это не говорит о том, что сейчас производители мороженного делают что-то не так. Современные мороженщики зависят от поставщиков и вот такого сырья, как в советское время, сегодня днем с огнем не сыскать.Старый гормолзавод проработал до 1980 года. И в этом же году открылась фабрика мороженого на Лебедянском шоссе. Ее построили при липецком хладокомбинате, который начал свою деятельность тоже в 1962 году, как комплекс складов Росмясомолторга, подразделения Министерства торговли. В этих складах хранились стратегические запасы продовольствия.Новый хладокомбинат имел проектную мощность 20 тонн мороженого в сутки.Пломбир, молочное, крем-брюле, плодово-ягодное, шоколадное, липчане помнят эти сорта мороженого, и его натуральный вкус. Директор по качеству липецкого хладокомбината Наталья Пешкина рассказывает, что плодово-ягодное тоже делалось из натуральных продуктов.— Мы закупали яблоки, черноплодную рябину, протирали все в пюре, и мороженое производилось из натуральных фруктов и ягод…В первой половине 80-х в Липецке появилось мороженое «Тихий Дон». Многие помнят его ванильный вкус. Но, оказывается, в эпоху наступившего дефицита, это мороженое было эконом-класса, из простеньких ингредиентов. Также как новинка той поры — мороженое «Томатное». Соответственно оно изготовлялось из томатного сока.На липецком хладокомбинате хранится книга 1983 года «Технологическая инструкция по производству мороженого», выпущенная Всесоюзным научно-исследовательским институтом холодильной промышленности, в которой собраны рецепты и технология приготовления разных сортов советского мороженного.Ради гастрономического интереса мы эту книжку полистали вместе с начальником цеха мороженного липецкого хладокомбината Ольгой Войтовой.Мороженое «Морозко» и «Мальвина» отличались пониженным содержанием жира, в «Снежинке» использовался в качестве стабилизатора кукурузный крахмал, пломбир «Метелица», сливочное «Север» и молочное «Снежок», изготовляли традиционно для этих сортов, но в нем использовалось сухое молоко – 7%. Мороженое «Антарктида» было с повышенной долей сахарозы, а «Полюс», напротив, с пониженной долей сахарозы и жира, также как и «Спортивное», а «Снегурочка» изготовлялась также как и все мороженое традиционно, но с сыворотночным белком. В «Кофейном» использовался только натуральный кофе, в «Весеннем» — натуральный мёд и березовый сок! В «Кофе со сливками» было больше кофе, сухого молока, но мало жира. Мороженое «Кислинка» делали на закваске и с добавлением кефирного белка, в «Весме» использовали творожную сыворотку. «Лето» готовились из обезжиренного молока или из молочной сыворотки. «Белоснежка» тоже не содержало жира. В «Аромат чая» добавлялась чайная вытяжка, ее в нем был 1%. Мороженое «Шербет» содержало много сахарозы и оно выпускалось к тому же «Черносливовым с орехом», «Черносливовым с корицей» и «Абрикосовым со сливками».Плодового и ягодного мороженого был огромный спектр. Это и «Днестровское», и «Клубника со сливками», и «Кисло-сладкое», и «Гуна», и «Смородинка», «Черносливовое», «Ягодное», «Прохлада», «Клюквенное витаминизированное», «Пингвин», «Фруктовый лед».Было и овощное мороженое: «Томатное», «Морковное витаминизированное», «Ярославна» — с морковно-томатно-свекольным миксом. Тот же микс использовался в мороженом «Оригинальное» и «Золотая осень».Что-то из представленного в книге ассортимента липецкие мороженщики выпускали, что-то нет, но производили на других фабриках. По словам Ольги Владимировны, это все можно выпускать и сейчас, правда стоить такое мороженое будет недешево.За годы, что прошли после издания этой книги, Россия отведала тысячи сортов мороженного со всего мира. Впрочем, и липецкое мороженное через полтора-два десятка лет начнут экспортировать в Евросоюз, а после введения санкций — в Китай и страны Южной Америки.Но, кажется, возроди те советские сорта мороженого, они бы и сейчас составили конкуренцию всему, что производится в мире.А мы завершим материал маленькой выдержкой из «Записок обывателя» липецкого краеведа Серафима Неверова. Вот как он описывал Нижний парк начала конца XIX начала XX века:«….Интересный был фонтан с видом сидящих лягушек, вокруг обруча, а изо рта выбрасывает струю воды. Эти статуэтки были чугунные, очень интересный вид. Недалеко стояли киоски, где продавали мороженое всяких вкусов, фруктовые воды, рядом киоск парикмахерская, почта, библиотека, читальня, кафе, ресторан...»