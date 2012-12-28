Политика
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вчера, 14:21
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На выборах губернатора избиратели Липецкой области будут голосовать три дня
На выборах также будет использована система электронного голосования.
Помимо этого, как сообщает облизбирком, на выборах будет использована система дистанционного электронного голосования. Соответствующую заявку избирательной комиссии области одобрила ЦИК России.
«Заполнить электронный бюллетень можно будет как на выборах регионального, так и муниципального уровней. Воспользоваться этим правом смогут граждане, у которых учетные записи на портале «Госуслуги» сопоставлены с регистром избирателей государственной автоматизированной системы «Выборы». Это 82 % от общего числа избирателей Липецкой области», — рассказали в облизбиркоме.
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