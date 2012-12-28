На выборах губернатора избиратели Липецкой области будут голосовать три дня

На выборах также будет использована система электронного голосования.

На выборах губернатора Липецкой области, а также на совмещенных с ними муниципальных выборах избирательные участки будут открыты 6, 7 и 8 сентября с 08:00 до 20.00. Постановление о проведении многодневного голосования региональная избирательная комиссия утвердила сегодня.Помимо этого, как сообщает облизбирком, на выборах будет использована система дистанционного электронного голосования. Соответствующую заявку избирательной комиссии области одобрила ЦИК России.«Заполнить электронный бюллетень можно будет как на выборах регионального, так и муниципального уровней. Воспользоваться этим правом смогут граждане, у которых учетные записи на портале «Госуслуги» сопоставлены с регистром избирателей государственной автоматизированной системы «Выборы». Это 82 % от общего числа избирателей Липецкой области», — рассказали в облизбиркоме.