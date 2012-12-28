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вчера, 14:21
13

На выборах губернатора избиратели Липецкой области будут голосовать три дня

На выборах также будет использована система электронного голосования.

На выборах губернатора Липецкой области, а также на совмещенных с ними муниципальных выборах избирательные участки будут открыты 6, 7 и 8 сентября с 08:00 до 20.00. Постановление о проведении многодневного голосования региональная избирательная комиссия утвердила сегодня. 

Помимо этого, как сообщает облизбирком, на выборах будет использована система дистанционного электронного голосования. Соответствующую заявку избирательной комиссии области одобрила ЦИК России.  

«Заполнить электронный бюллетень можно будет как на выборах регионального, так и муниципального уровней. Воспользоваться этим правом смогут граждане, у которых учетные записи на портале «Госуслуги» сопоставлены с регистром избирателей государственной автоматизированной системы «Выборы». Это 82 % от общего числа избирателей Липецкой области», — рассказали в облизбиркоме.  

выборы губернатора
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Антисоветчик
вчера, 22:37
А смысл, голосовать три дня? Там всё равно явка выше 20% не будет, а с учётом электронного голосования и все 10%. Да и судя по всему, кандидатов будет двое. Сам губернатор, и кто-то из его заместителей. Ну или трое. Остальные просто не пройдут "муниципальный фильтр"
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Бог
вчера, 20:59
Ч , любит троицу ,вот поэтому и голосуем три дня !
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Эксперт
вчера, 20:34
Огласите весь список пожалуйста.
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Ч
вчера, 18:49
С какой целью голосование три дня ?
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Думаю
вчера, 17:28
Голосуй,не голосуй,всё равно получишь,то шо есть.
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vlad
вчера, 17:05
Полностью согласен с Депутатом.
Ответить
Николай
вчера, 16:35
Три дня - это чтоб наблюдателям было комфортнее?
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Сентиментальный
вчера, 16:07
Три дня и три ночи... Сердцем голосовать!
Ответить
Людмила
вчера, 15:28
Да хоть неделю. Мы в цирке не участвуем.
Ответить
Правда
вчера, 15:58
Полностью согласен.
Ответить
Восьмого
вчера, 15:05
Плотников
Ответить
А кто
вчера, 15:16
это?
Ответить
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