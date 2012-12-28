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сегодня, 12:34
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31-летний липчанин продал конфискованную за пьяную езду «Ладу»

За незаконное отчуждение арестованной машины грозит до двух лет лишения свободы.

В Липецке передано в суд уголовное дело по факту сокрытия арестованного имущества.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 31-летний липчанин был признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения: за это ему назначили 240 часов обязательных работ, а автомобиль «Лада-210740», на котором липчанин попался пьяным за рулем, по решению суда подлежал конфискации в пользу государства. Но мужчина, по данным следствия, успел продать арестованный автомобиль неизвестному покупателю.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части первой статьи 312 УК РФ (незаконное отчуждение имущества, подвергнутого аресту, совершенное лицом, которому этом имущество вверено). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Нонка
17 минут назад
Да как же с добром то расстаться?Моё могу продать ,дарить ....Ну че -получили?????
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Александр
сегодня, 12:53
Оправдать , правильно сделал ,теперь нет соблазна сесть за руль в пьяном виде и угробить кого нибудь
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...
сегодня, 12:39
Правильно сделал.
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Lex
25 минут назад
Подождём вывод суда. Практически не сомневаюсь в реальном сроке наказания, плюс гражданский иск в размере стоимости машины.
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