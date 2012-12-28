31-летний липчанин продал конфискованную за пьяную езду «Ладу»

За незаконное отчуждение арестованной машины грозит до двух лет лишения свободы.

В Липецке передано в суд уголовное дело по факту сокрытия арестованного имущества.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 31-летний липчанин был признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения: за это ему назначили 240 часов обязательных работ, а автомобиль «Лада-210740», на котором липчанин попался пьяным за рулем, по решению суда подлежал конфискации в пользу государства. Но мужчина, по данным следствия, успел продать арестованный автомобиль неизвестному покупателю.Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части первой статьи 312 УК РФ (незаконное отчуждение имущества, подвергнутого аресту, совершенное лицом, которому этом имущество вверено). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.