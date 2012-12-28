Жителей Лебедяни будут судить за торговлю фиктивной пропиской

Обвиняемым грозит до 3 лет лишения свободы.

В Лебедяни предстанут перед судом двое местных жителей, которых обвиняют в фиктивной регистрации граждан в своём частном доме.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 58-летний мужчина и 53-летняя женщина поставили на учёт по месту своего жительства 11 граждан РФ и двоих иностранцев, которые на самом деле никогда там не проживали. Обычно такие услуги оказывают за деньги.Обман раскрылся в ходе проверки. Которую устроили сотрудники службы участковых уполномоченных полиции и отделения по вопросам миграции.По статьям 322.2 и 322.3 организаторам «сравнительно честной схемы» грозит штраф до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы до 3-х лет. Уголовное дело передано в суд.