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Читать все
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66
24 минуты назад
1

Жителей Лебедяни будут судить за торговлю фиктивной пропиской

Обвиняемым грозит до 3 лет лишения свободы.

В Лебедяни предстанут перед судом двое местных жителей, которых обвиняют в фиктивной регистрации граждан в своём частном доме.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 58-летний мужчина и 53-летняя женщина поставили на учёт по месту своего жительства 11 граждан РФ и двоих иностранцев, которые на самом деле никогда там не проживали. Обычно такие услуги оказывают за деньги.

Обман раскрылся в ходе проверки. Которую устроили сотрудники службы участковых уполномоченных полиции и отделения по вопросам миграции.

По статьям 322.2 и 322.3 организаторам «сравнительно честной схемы» грозит штраф до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы до 3-х лет. Уголовное дело передано в суд.
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Комментарии (1)

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Студент шурик
5 минут назад
лишить дома и гражданства.бомжи. 3 года мягкро.
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