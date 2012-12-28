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Общество
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37 минут назад
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«Утром — в газете, вечером — в куплете»: мэрия оперативно снесла аварийный тополь
Куски ствола с улицы Юных Натуралистов вывезут завтра.
— Смотрите, оно едва стоит, хотя внешне выглядит благополучно. И если упадет, то обязательно на провода и на машины, перегородит проезд по улице Гоголя. А еще оно может перебить газовую трубу.
Мы переслали фотографии дерева в управление главного смотрителя мэрии и в МУП «Зеленхоз». Высокий тополь решили срочно спилить, предоставив GOROD48 соответствующие фотодоказательства. Завтра с места работ вывезут порубочные остатки.
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