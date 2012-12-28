Чаплыгинский водоканал заплатит 30,9 миллиона рублей за загрязнение реки

Нарушения выявили еще в 2019 году.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с МУП «Чаплыгинский водоканал» 30,9 миллиона рублей ущерба за загрязнение реки Становая Ряса.Иск к «Липецкому областному водоканалу» подало Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Потом по ходатайству истца «Липецкоблводоканал» заменили на его процессуального правопреемника — МУП «Чаплыгинский водоканал».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в сентябре и ноябре 2019 года были проведены внеплановые выездные проверки, в ходе которых установлено, что водоканал допустил сброс сточных вод с очистных сооружений в реку Становая Ряса с превышением нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ: таких как аммоний-ион, БПКполн., марганец, нитрат-ион, нитрит-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, цинк. После этого был произведен расчет размера вреда, причиненного водному объекту – эту сумму и должен компенсировать водоканал в доход федерального бюджета.Решение суда еще не вступило в силу.