Дело о нападении на девушек парня в балаклаве передано в суд

На 15-летнюю девочку-подростка обвиняемый напал на пешеходной дорожке, на 18-летнюю девушку — в лифте.

18-летнего липчанина ждёт суд по обвинению в нанесении побоев и вымогательстве с применением насилия. Парень нападал на девушек, пряча лицо под балаклавой. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.«По данным следствия, 2 октября прошлого года на пешеходной дорожке по улице Хорошавина парень набросился с кулаками на 15-летнюю девочку-подростка. Потерпевшей диагностировали ушибы мягких тканей головы. А на 18-летнюю липчанку обвиняемый напал в лифте многоквартирного дома. Избивая девушку и угрожая ножом (его потом нашли в кармане подозреваемого), он стал требовать от нее 200 тысяч рублей. Девушке удалось вырваться и сообщить о случившемся в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.С места происшествия вторая потерпевшая была госпитализирована. По заключению судмедэкспертизы, её здоровью был причинён вред средней тяжести.