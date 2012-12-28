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Происшествия
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49 минут назад
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Дело о нападении на девушек парня в балаклаве передано в суд
На 15-летнюю девочку-подростка обвиняемый напал на пешеходной дорожке, на 18-летнюю девушку — в лифте.
«По данным следствия, 2 октября прошлого года на пешеходной дорожке по улице Хорошавина парень набросился с кулаками на 15-летнюю девочку-подростка. Потерпевшей диагностировали ушибы мягких тканей головы. А на 18-летнюю липчанку обвиняемый напал в лифте многоквартирного дома. Избивая девушку и угрожая ножом (его потом нашли в кармане подозреваемого), он стал требовать от нее 200 тысяч рублей. Девушке удалось вырваться и сообщить о случившемся в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
С места происшествия вторая потерпевшая была госпитализирована. По заключению судмедэкспертизы, её здоровью был причинён вред средней тяжести.
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