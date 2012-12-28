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608
49 минут назад
3

Дело о нападении на девушек парня в балаклаве передано в суд

На 15-летнюю девочку-подростка обвиняемый напал на пешеходной дорожке, на 18-летнюю девушку — в лифте.

18-летнего липчанина ждёт суд по обвинению в нанесении побоев и вымогательстве с применением насилия. Парень нападал на девушек, пряча лицо под балаклавой. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

«По данным следствия, 2 октября прошлого года на пешеходной дорожке по улице Хорошавина парень набросился с кулаками на 15-летнюю девочку-подростка. Потерпевшей диагностировали ушибы мягких тканей головы. А на 18-летнюю липчанку обвиняемый напал в лифте многоквартирного дома. Избивая девушку и угрожая ножом (его потом нашли в кармане подозреваемого), он стал требовать от нее 200 тысяч рублей. Девушке удалось вырваться и сообщить о случившемся в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

С места происшествия вторая потерпевшая была госпитализирована. По заключению судмедэкспертизы, её здоровью был причинён вред средней тяжести.

побои
вымогательство
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Комментарии (3)

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СССР
11 минут назад
Это он от армии косит, лучше отсидеться в тюрьме чем в окопе ,во молодежь пошла. Его надо сразу в армию,к пацанам вот там пусть покажет что он может. Это ему не девчонок грабить. P.S. не суди,да не судимым будешь.!!!
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Гриша
14 минут назад
В шторм V искупать грехи,дураку адреналина не хватает что ли,или денег? Сейчас можно с пользой для страны удовлетворить оба желания,а так как повезёт.Оболтус.
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zzloyzz
4 минуты назад
Мозгов ему не хватает.
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