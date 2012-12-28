Упавшее дерево повредило три автомобиля в 12-м микрорайоне

Местные жители утверждают, что неоднократно просили спилить дерево, которое превращалось в труху.









Коммунальные службы не то чтобы совсем не отреагировали. Однажды они приехали и начали заниматься деревом, которое впоследствии рухнуло: спилили его часть, а главный ствол оставили, хотя он превращался в труху. И неизбежное случилось.











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