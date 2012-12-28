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сегодня, 09:26
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Упавшее дерево повредило три автомобиля в 12-м микрорайоне

Местные жители утверждают, что неоднократно просили спилить дерево, которое превращалось в труху.

Осенью в Липецке падают листья, а круглый год – деревья. Очередной случай произошёл вчера на улице «Звездной» возле дома №2/1: под рухнувшим деревом оказались погребены три автомашины.

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Сильнее всего досталось «Нексии» - у неё разбито лобовое стекло и помят кузов. У автомобиля «Веста» помяты левая сторона, крыша и бампер.

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Кроме чудес автопрома СНГ на парковке находилась «Аудио»: то ли ей повезло, то ли немецкие машины лучше приспособлены к жизни в России, но иномарка отделалась царапинами.

Местные жители рассказали GOROD48, что старые деревья возле подъезда давно внушали опасения.

- Только за май мы 4 раза оставляли заявки на снос деревьев, - жалуется владельца одной из машин.

Коммунальные службы не то чтобы совсем не отреагировали. Однажды они приехали и начали заниматься деревом, которое впоследствии рухнуло: спилили его часть, а главный ствол оставили, хотя он превращался в труху. И неизбежное случилось.

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Упало дерево
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Комментарии (5)

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Сначала новые
мнение народа
17 минут назад
Нечего было ставить свои машины куда попало дерево здесь не причём сами виноваты
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Дарья
12 минут назад
А причём тут куда попало? Это парковка, за которой должны следить управляющая компания. С которой и будет теперь спрос
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Игорь Михайлович
39 минут назад
Жаловалась, а все равно под дерево машину поставила, не уберегла кормилицу.
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москвич
42 минуты назад
А разве нексия это автомобиль?
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Слон
53 минуты назад
О так этож, же на моем районе где я рос, с учетом того что давно там нежеву, лет так с 20 то есть 15 лет упавшая буратина желала чтобы ее спилили еще тогда, а сейчас устала и спать легла
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