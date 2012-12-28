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Происшествия
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сегодня, 09:26
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Упавшее дерево повредило три автомобиля в 12-м микрорайоне
Местные жители утверждают, что неоднократно просили спилить дерево, которое превращалось в труху.
Сильнее всего досталось «Нексии» - у неё разбито лобовое стекло и помят кузов. У автомобиля «Веста» помяты левая сторона, крыша и бампер.
Кроме чудес автопрома СНГ на парковке находилась «Аудио»: то ли ей повезло, то ли немецкие машины лучше приспособлены к жизни в России, но иномарка отделалась царапинами.
Местные жители рассказали GOROD48, что старые деревья возле подъезда давно внушали опасения.
- Только за май мы 4 раза оставляли заявки на снос деревьев, - жалуется владельца одной из машин.
Коммунальные службы не то чтобы совсем не отреагировали. Однажды они приехали и начали заниматься деревом, которое впоследствии рухнуло: спилили его часть, а главный ствол оставили, хотя он превращался в труху. И неизбежное случилось.
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