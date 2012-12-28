Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанка упала в канализационный люк и распорола промежность
Общество
Крановщица из Липецка выполнила норматив мастера международного класса по пауэрлифтингу
Спорт
В квартире пропавшей без вести липчанки нашли ее мертвого семимесячного сына
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погиб, спасая мальчика, выпрыгнувший из окна, и кто в мэры
Общество
Мужчина выпрыгнул из окна общежития на улице 50 лет НЛМК во время пожара
Общество
Гроза не повлияет на жару: в Липецкой области до +30
Погода в Липецке
После 20 лет розыска задержан подозреваемый в изнасиловании 80-летней женщины
Происшествия
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На окраине Липецка у рейсового автобуса загорелось колесо
Происшествия
На пост мэра — два кандидата
Политика
Читать все
На пост мэра — два кандидата
Политика
В Липецкой области вот-вот объявят выборы губернатора
Политика
Сотрудники Госавтоинспекции за две минуты с мигалками доставили в больницу липчанина с инфарктом миокарда
Общество
На улице Металлургов перевернулся «Митсубиси»
Происшествия
Участник СВО считает себя жертвой обмана
Происшествия
Двое театралов перевели деньги мошенникам при покупке билетов онлайн
Происшествия
Депутаты признали заслуги липецких актеров
Культура
Рекламные звонки обошлись в 100 000 рублей
Общество
34-летний мужчина получил 9,5 лет колонии за убийство 39-летней знакомой табуретом
Происшествия
Забравший у липчанок 240 000 рублей курьер мошенников получил три года колонии
Происшествия
Читать все
Происшествия
85
51 минуту назад
1

Забравший у липчанок 240 000 рублей курьер мошенников получил три года колонии

Одна женщина отдала деньги за спасение соседки, другая выручала из беды дочь.

Советский районный суд Липецка приговорил к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима 26-летнего жителя Саратова за два эпизода мошенничества группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. При этом мужчина до это был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 23 апреля прошлого года мужчина в «Телеграме» списался с неизвестным под никнеймом «Юля» и согласился подрабатывать курьером, забирая деньги по указанию «Юли» и ещё одного пользователя под ник-неймом «Кузнецов Иван».

При устройстве на работу мужчине сообщили, что она не связана с наркотиками. Он интересовался, законна ли вообще такая работа, но поверил на слово в то, что ему ничего не грозит. При устройстве курьером мужчина даже прошёл верификацию, отправив фотографии первой страницы паспорта и прописки, фотографию банковской карты и даже подробное видео с места своего проживания: как он выходит из квартиры, закрывает её ключом, подходит к табличке с адресом дома. Видимо, для того, чтобы забирая деньги у обманутых липчан, курьер потом не оставил их себе.

Сообщники саратовца звонили потерпевшим и сообщали о том, что их близкие стали виновниками ДТП. 17 мая 2023 года мужчина получил первое указание: он должен был забрать деньги у женщины в одной из квартир дома №33/4 по улице Космонавтов в Липецке. Сердобольной липчанке позвонили от имени её соседки, по вине которой якобы пострадала девушка. Для избежания уголовной ответственности соседке требовались 100 000 рублей. Потом в разговор вступил якобы адвокат соседки и женщину окончательно убедили передать деньги. После этого к липчанке приехал курьер, который забрал 100 000 рублей, из которых 92 000 рублей мужчина перевёл на указанные ему счёт, а 8 000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения.

Второе преступление было совершено на следующий день — 18 мая. Жительница улицы Петра Смородина отдала 140 000 рублей за спасение дочери, по вине которой якобы в ДТП пострадала девушка. Забрав деньги, курьер 128 800 рублей перевёл своим «работодателям», а 11 200 рублей оставил себе.

В суде 26-летний мужчина признал вину, от дачи показаний отказался.
мошенничество
0
0
0
2
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
мнение народа
11 минут назад
Всего лишь три года ?! А чё так мало !?!
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru