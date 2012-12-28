Забравший у липчанок 240 000 рублей курьер мошенников получил три года колонии

Одна женщина отдала деньги за спасение соседки, другая выручала из беды дочь.

Советский районный суд Липецка приговорил к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима 26-летнего жителя Саратова за два эпизода мошенничества группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. При этом мужчина до это был неоднократно судим за аналогичные преступления.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 23 апреля прошлого года мужчина в «Телеграме» списался с неизвестным под никнеймом «Юля» и согласился подрабатывать курьером, забирая деньги по указанию «Юли» и ещё одного пользователя под ник-неймом «Кузнецов Иван».При устройстве на работу мужчине сообщили, что она не связана с наркотиками. Он интересовался, законна ли вообще такая работа, но поверил на слово в то, что ему ничего не грозит. При устройстве курьером мужчина даже прошёл верификацию, отправив фотографии первой страницы паспорта и прописки, фотографию банковской карты и даже подробное видео с места своего проживания: как он выходит из квартиры, закрывает её ключом, подходит к табличке с адресом дома. Видимо, для того, чтобы забирая деньги у обманутых липчан, курьер потом не оставил их себе.Сообщники саратовца звонили потерпевшим и сообщали о том, что их близкие стали виновниками ДТП. 17 мая 2023 года мужчина получил первое указание: он должен был забрать деньги у женщины в одной из квартир дома №33/4 по улице Космонавтов в Липецке. Сердобольной липчанке позвонили от имени её соседки, по вине которой якобы пострадала девушка. Для избежания уголовной ответственности соседке требовались 100 000 рублей. Потом в разговор вступил якобы адвокат соседки и женщину окончательно убедили передать деньги. После этого к липчанке приехал курьер, который забрал 100 000 рублей, из которых 92 000 рублей мужчина перевёл на указанные ему счёт, а 8 000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения.Второе преступление было совершено на следующий день — 18 мая. Жительница улицы Петра Смородина отдала 140 000 рублей за спасение дочери, по вине которой якобы в ДТП пострадала девушка. Забрав деньги, курьер 128 800 рублей перевёл своим «работодателям», а 11 200 рублей оставил себе.В суде 26-летний мужчина признал вину, от дачи показаний отказался.