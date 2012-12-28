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НЛМК Live
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59 минут назад
На НЛМК выбрали лучшего обработчика поверхностных пороков металла
На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс профессионального мастерства среди обработчиков поверхностных пороков металла. В задачу специалистов входит осмотр, зачистка и удаление с поверхности заготовок дефектов, которые в дальнейшем могут повлиять на качество проката.
Лучшим обработчиком поверхностных пороков металла стал Виталий Пустовалов из Конвертерного цеха №2. Второе место занял Владимир Пешков из Конверторного цеха №1. Тройку лидеров замкнул Артёмом Дощенниковым из Конвертерного цеха №2.
В рамках конкурса выбирают и лучшего молодого специалиста. Им стал Сергей Александров из конвертерного цеха № 1.
Конкурсы профессионального мастерства на комбинате проводят ежегодно. Такие соревнования позволяют сотрудникам обмениваться опытом и помогают заявить о себе. В 2024 году на НЛМК пройдут конкурсы профмастерства по 40 основным рабочим специальностям. Победители получат звание «Лучший по профессии», а также премии и корпоративные награды.
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