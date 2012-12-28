«Веста» врезалась в дерево после столкновения с «Тигуаном»: пострадали два человека

Авария произошла недалеко от Липецка.

Днем 27 мая в районе 311 километра трассы «Орел – Тамбов» в Грязинском районе два человека пострадали после столкновения «Лады Весты» и «Фольксвагена Тигуана».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкновение произошло после маневра одного из водителей, после чего «Лада Веста» вылетела в кювет и столкнулась с деревом.— В ДТП пострадал 42-летний водитель «Весты» и его 40-летняя пассажирка. От госпитализации они отказались. Обстоятельства происшествия выясняются, — рассказали в полиции.