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Происшествия
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15 минут назад
«Веста» врезалась в дерево после столкновения с «Тигуаном»: пострадали два человека
Авария произошла недалеко от Липецка.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкновение произошло после маневра одного из водителей, после чего «Лада Веста» вылетела в кювет и столкнулась с деревом.
— В ДТП пострадал 42-летний водитель «Весты» и его 40-летняя пассажирка. От госпитализации они отказались. Обстоятельства происшествия выясняются, — рассказали в полиции.
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