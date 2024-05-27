В поселке Тракторостроителей горят гаражи

Ранее в МЧС предупреждали о высоком риске распространения пожаров из-за сухой теплой погоды.

Вечером 27 мая в поселке Тракторостроителей на улице Ленинградской произошло массовое возгорание гаражей.По ловам очевидцев, с огнем борется несколько пожарных. Всего пламя охватило более пяти построек, также наблюдается горение сухой растительности.Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области предупреждала, что в связи с метеорологическими условиями в 16 муниципалитетах региона объявлен установлен lV (предпоследний) класс пожарной опасности, и прогноз остается негативным.