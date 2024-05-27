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сегодня, 21:59
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В поселке Тракторостроителей горят гаражи

Ранее в МЧС предупреждали о высоком риске распространения пожаров из-за сухой теплой погоды.

Вечером 27 мая в поселке Тракторостроителей на улице Ленинградской произошло массовое возгорание гаражей.

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По ловам очевидцев, с огнем борется несколько пожарных. Всего пламя охватило более пяти построек, также наблюдается горение сухой растительности.

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Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области предупреждала, что в связи с метеорологическими условиями в 16 муниципалитетах региона объявлен установлен lV (предпоследний) класс пожарной опасности, и прогноз остается негативным.

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пожар
МЧС
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Комментарии (1)

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при Клименкове
сегодня, 22:25
был отличный ухоженный район, потом пришла "свобода"...
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