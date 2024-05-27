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Происшествия
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сегодня, 21:59
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В поселке Тракторостроителей горят гаражи
Ранее в МЧС предупреждали о высоком риске распространения пожаров из-за сухой теплой погоды.
По ловам очевидцев, с огнем борется несколько пожарных. Всего пламя охватило более пяти построек, также наблюдается горение сухой растительности.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области предупреждала, что в связи с метеорологическими условиями в 16 муниципалитетах региона объявлен установлен lV (предпоследний) класс пожарной опасности, и прогноз остается негативным.
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