Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов

Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.

Термометр днём покажет 23-25 градусов, день пройдёт без осадков.











С 10:00 до окончания ремонтных работ отключат холодную воду на улицах Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Школьной, 24; в переулке Кочубея, 1.















В промежутке с 8:00 до 18:00 на срок не более 3-х часов для каждого дома оставят без электричества улицы Абрикосовую, Адмирала Макарова, Ангарскую, Береговую, Волжскую, Дзержинского, Добровскую, Детскую, Железногорскую, Земляничную, З.Космодемьянской, И.С. Бурлакова, Краснознамённую, Леваневского, Лермонтова. Лесопарковую, М.Светлова, Надежды, Н.К. Крупской, Озёрную, Папанина, Парковую, Патриотическую, Писарева, Пляжную, Рубена Ибаррури, Санитарную, Славянскую, Сливовую, Тихую, Ярославскую, переулки Виноградный, Любимый, Рудный, Чистый, Каштановый проезд.









Участники прошли многоступенчатый отбор, и сегодня определят сильнейших в трёх возрасных группах - 7-10, 11-13 и 14-17 по номинациям: хореография (народный, бальный, современный, спортивный танец), вокал (академическое, народное, эстрадное, жестовое пение), инструментальная музыка (духовое, народное, джазовое инструментальное исполнение), театр (классическая и современная драматургия).









Вообще сам праздник «зелёных фуражек» отмечают завтра – 28 мая. Но мы привыкли быть впереди планеты всех, в том числе – в праздновании. Первый митинг в честь Дня пограничника пройдёт уже сегодня в 10:00 возле ДК «Рудничный» (ул. Одоевского, 13).









Звонить можно в будние дни с 9:00 до 17:30, в пятницу – с 9:00 до 16:30 по номеру: +7(4742) 23-80-12. Линия будет работать до 4 июля.











В Липецке вовсю цветут тополя. А это в свою очередь вызывает опасения не только у аллергиков, но и у пожарных. Пух в Липецке в этом году уже полыхал , загореться он может от любого брошенного окурка. В группе риска территории, на которых пуха особенно много – Новолипецк, Сокол, район ЛТЗ.













Спасатели МЧС напоминают липчанам простые правила, которые помогут избежать пожаров на городских улицах.







Липчане могут подать заявку на областной конкурс «СемьЯ» посвящёный Году семьи.















На конкурс принимаются семейные творческие видеоролики или презентации по темам: «Семейное древо», «Традиции семьи», «Герой семьи», размещённые на открытых страницах в социальных сетях одного из членов семьи. Участвовать могут семьи, в которых возраст одного из членов находится в интервале от 10 до 35 лет. Конкурсная работа обязательно сопровождается хэштегами: #патриотцентр48 #ЛипецкСемья48 #Липецкаяобласть.





Подать заявку можно по ссылке . Заявки на участие принимаются до 11 июня.





Среди учителей инициативу, поступившую в Минпросвещения, одобрили 70% учителей: «Дисциплину сложно удерживать. Либо группы по 15 человек»; «Нужно еще вернуть характеристику по окончании школы».









Трудовой кодекс РФ устанавливает обязанность выплачивать заработную плату работникам 2 раза в месяц. Дни выдачи жалования работодатель устанавливает самостоятельно, но задержка выплат хотя бы на один день – это уже нарушение законодательства.











С аналогичными временными трудностями столкнутся жители частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Пригородной, Чаплыгина, Шмидта, Школьной, в переулке Кочубея.Как театр начинается с вешалки, так и первый рабочий день недели стартует с квеста по поиску оптимального маршрута на работу. Подобрать его среди заторов помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: по крайней мере, они подскажут, где заторы меньше.Финал областного творческого конкурса «Созвездие» пройдёт сегодня с 10:00 в ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3).Понаблюдать за мастерством юных артистов можно бесплатно.Актуально для выпускников школ. В липецком облздраве открыли горячую линию для желающих получить высшее образование в медицинском вузе по целевому направлению от региона.- будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня;- пресекайте игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха. Объясните, что такая шалость может привести к серьёзным последствиям;- для предотвращения возгораний тополиного пуха коммунальным службам и обслуживающим организациям рекомендуется обратить внимание на своевременную чистку, уборку и проливку дворов, тротуаров, а также иных мест скопления тополиного пуха;- позаботиться об уборке придомовых территорий и жителям частного сектора.Липецкие родители и педагоги выступают за то, чтобы вернуть в школах оценки за поведение, выяснили в SuperJob.Инициативу одобряют и 55% родителей школьников: «Хулиганов стало много в школе».Любопытно, что за возвращение оценок по поведению чаще выступают отцы школьников, чем матери – 65 и 45 % соответственно. Каждая третья мать ученика сомневается в целесообразности этих мер: «Чаще вызывайте родителей в школу, они проведут с отпрыском душевный разговор».Молодежь относится к инициативе спокойно и считает, что дисциплину в школах таким образом не наладить: «Менталитет поменялся. 2 за поведение — да абсолютно фиолетово»; «Плохое поведение — не всегда отсутствие ума, а умение постоять за себя отчасти и есть культура, что лежит в основе поведения».Юрист SuperJob Александр Южалин объяснил, что делать в случае задержки выплаты зарплаты и на какую компенсацию может рассчитывать работник.За задержку положена ещё и компенсация работнику, размер — не ниже 1/150-q действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Например: если долг по зарплате составляет 100 000 руб., а оплата просрочена на 10 дней, то работодатель должен будет выплатить дополнительно 1066.67 руб. (100 000 руб. * (16% * 1/150) * 10 дней).Если же зарплату упорно не платят, то у работника есть несколько вариантов действий.1. Обращение с жалобой на действия работодателя в государственную инспекцию труда (ГИТ).По факту обращения ГИТ может проверить факты, изложенные в жалобе, обязать работодателя устранить нарушение и/или привлечь работодателя к административной ответственности.2. Обращение с исковым заявлением в суд.Если задержка заработной платы продолжается долгое время, работнику лучше обратиться с исковым заявлением о взыскании неполученной заработной платы в суд.Кроме того, если задержка заработной платы составляет более 15 дней, работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте, а также за это время за ним будет сохраняться средний заработок.